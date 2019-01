«En Madrid espero pasar pantalla»

–¿Qué le parece la imagen que está dando su partido a nivel nacional en las últimas semanas tras la espantada de Íñigo Errejón y la dimisión de Ramón Espinar?

–La tensión que estamos viendo se tiene que traducir en un ejercicio de responsabilidad y un encaje de distintos proyectos, tenemos que estar a la altura para alcanzar acuerdos.

–¿Lo que se decida en el consejo ciudadano estatal de mañana condicionará los procesos de confluencia con Zaragoza en Común u otros en Aragón?

–No, no tiene por qué. En Aragón estamos trabajando con autonomía, según lo que decidieron los inscritos en el partido pero también los de Izquierda Unida, Equo y en Zaragoza en Común.

–¿Usted sería partidario de que en la Comunidad de Madrid Podemos buscase la confluencia con la formación de Errejón, como parece que hoy (por ayer) se está especulando?

–Siempre he expresado el máximo respeto y confianza en lo que decida el partido en Madrid. Cuanto más se pueda cooperar, mejor.

–En Aragón la cooperación llega con turbulencias. En el proceso de elaboración de listas de Izquierda Unida hubo bastantes desafiliaciones por la elaboración de las listas, ¿esto puede afectar a las futuras confluencias?

–El proceso de confluencia avanza según lo previsto. Es el momento no solo de elegir los nombres sino la forma en la que se van a tomar las decisiones, pero compete a cada organización decidir los nombres que aporta a la confluencia. En las primarias de IU, como es lógico, no me voy a meter.

–¿Y en las de Podemos Zaragoza? ¿Cree que las insinuaciones sobre el intento de ganar poder de su dirección o la defensa de Pedro Santisteve de la candidatura de Pilar Vaquero contribuyen a aumentar la imagen de desunión?

–Actualmente es el momento de que los inscritos en Podemos decidan cómo mejorar el proyecto en Zaragoza y elegir la mejor lista antes de confluir con otras formaciones. Pero en esta fase Pedro Santisteve, el mejor alcalde de la Historia de Zaragoza, no se presenta. Plantear las primarias en términos de un plebiscito sobre su figura no es lo adecuado, y si es finalmente el candidato o no, no lo van a decidir solo los votantes de Podemos.

–¿Es usted deliberadamente ambiguo, a veces incluso contradictorio, respecto su respaldo a Santisteve?

–Lo que yo pretendo con esto es no condicionar una decisión que deben de adoptar los inscritos en Zaragoza. Si tuviera que pronunciarme sobre quién debe ser alcalde en Nuez de Ebro (donde reside Escartín), le aseguro que sería mucho más claro en mis declaraciones.

–¿Le preocupa constatar que para una vez que la derecha se divide electoralmente, la izquierda en lugar de buscar la unidad se atomice aún más?

–La reflexión que comparto es la de que no es tan importante la candidatura o la marca bajo la que se concurra a las elecciones, sino la capacidad de cooperar, establecer esa competencia virtuosa entre las izquierdas por hacer leyes que mejoren la vida de las personas. La derecha comparte la unión por el dinero y la relación con numerosos medios de comunicación que exageran los problemas de la izquierda y minimizan los suyos. Son una triple marca con el mismo tipo de políticas en el fondo pero que buscan distintos nichos de mercado.

–¿Considera que Vox, Ciudadanos y PP son esencialmente lo mismo?

–Creo que lo estamos viendo con el tripartito de Andalucía. Los tres maman de la teta madre del PP, pero Vox ha adoptado el mensaje que no se escuchaba en el PP desde la época de Aznar por lo mismo, va más por el machismo, el centralismo y la involución de derechos, mientras que Ciudadanos, que hasta hace poco quería aparentar ser de centro, ya es abiertamente de derechas. Los progresistas a veces piensan que cuantas menos papeletas distintas haya, mejor; otros, que cuantas más, hay mayores posibilidades de expresión. Pero votar la opción que se quiera no impide que luego haya cooperación.

–¿Qué espera del consejo ciudadano de Madrid?

–Yo de Madrid espero que salga entendimiento, claridad y que se pase pantalla de las polémicas para empezar a hablar de lo que verdaderamente le importa a la gente, de propuestas para mejorar su vida.