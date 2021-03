Entrega del premio Michel Vallés de periodismo en la Aljafería

El palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, ha acogido este martes la entrega del Premio Michel Vallés de periodismo, así como la mención especial Antonio Torres en un acto en el que se ha recordado a ambos por su gran labor en el mundo del periodismo y de la política, respectivamente.

En esta segunda edición, el periodista Óscar Fernández Civieta ha recogido este galardón concedido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en memoria de Michel Vallés, compañero de redacción y amigo de Fernández Civieta, quien ha destacado que es un premio que le hace “especial ilusión por la persona que le da el nombre”. Fernández Civieta ha mencionado que Vallés, más que un compañero de redacción "era un amigo al que poder contarle las cosas que no le contaba a nadie”, por lo que ha esperado que él estuviera “orgulloso y contento de que sea yo quien me lleve este premio”. “También creo que si leyera los reportajes cogería ese rotulador rojo que con tanta pericia manejaba y me los emborronaría de arriba abajo”, contó.

Fernández Civieta ha recibido el premio por el mejor trabajo de periodismo del año 2020 relacionado con la pandemia en la comunidad autónoma de Aragón gracias a una serie de reportajes publicados en medios digitales como Cuartopoder y Arainfo acerca de la situación de algunos colectivos vulnerables durante la pandemia del coronavirus.

Este premio, organizado y gestionado por Prensa Diaria Aragonesa SA, empresa editora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón junto con las Cortes de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, también ha hecho entrega de la mención Antonio Torres, presidente del PP de Huesca y diputado autonómico que falleció poco después que Michel Vallés en el año 2019. El jurado acordó por mayoría conceder dicha mención a Laura Hernández y a Álvaro Montaner, presentadora y copresentador de Porque todos somos héroes, un conjunto de cinco programas de COPE Zaragoza que se emitieron en diciembre del 2020.

De la mano de las hijas de Antonio Torres, Carmen y Martina, y del presidente de las Cortes, Javier Sada, Hernández y Montaner han recibido una mención “muy emotiva porque viene de nuestros compañeros y eso es un plus inevitable pero además porque ha sido un año muy duro para todos y nos hemos dado cuenta del valor de la radio y del valor del trabajo que hacemos”, explicó Hernández.

El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, ha recordado que hace un año se celebró la primera edición de los premios, apenas unos días antes de comenzar el estado de alarma provocado por la pandemia del covid-19 que, como mencionó Espada, “al recuerdo de estos dos hombres que nos dejaron prematuramente, hay que añadir a los más de 3.000 aragoneses que han fallecido este año victimas del coronavirus”.

Además, Espada ha mencionado una conversación junto con la viuda de Michel, Estrella Setuáin, en la que imaginaron qué hubiera escrito él sobre la pandemia en la columna de Marte en el Exilio de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. “Coincidimos en que desde la vertiente del periodismo político Michel lo hubiese vivido con emoción, porque Aragón ha demostrado estar a la altura con un entendimiento político que le hubiera congratulado a pesar de que periodísticamente nos puede dar menos juego”.

Espada también ha imaginado que si Antonio Torres hubiera vivido esta pandemia “estaría muy preocupado porque los políticos no dieran con la tecla adecuada para que cuanta menos gente se quedara en el camino, mejor, tanto por la crisis sanitaria como por la económica y social”.