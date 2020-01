El guardia civil detenido por abuso de menores en Barbastro: «No es normal lo que se ve, fui demasiado cariñoso»

En mayo del 2019 la Guardia Civil detenía a uno de sus miembros, Serafín E. C., por, supuestamente, abusar sexualmente de 16 niñas en Barbastro. A ellas, el que fuera jefe de Intervención de Armas de la Benemérita en Monzón antes de su suspensión temporal por estos hechos, les daba clases extraescolares de inglés.

–Usted fue arrestado por abusar sexualmente de alumnas de entre 6 y 10 años. ¿Por qué lo hizo?

–No lo hice. No he abusado sexualmente nunca de menores ni de mayores. No se me ha pasado por la cabeza nunca eso porque no solo daba clases a esos niños, sino que también a mis hijos. Los que me conocen de Barbastro ya saben que eso es imposible.

–Sin embargo, la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca habla de que hay unas imágenes de unas cámaras de seguridad y que en ellas se observan tocamientos.

–Yo he visto esas imágenes. Reconozco que no son habituales de un profesor con unos niños, pero mi actitud siempre ha sido de cariño, pero no tienen ningún contenido sexual.

–Pero la investigación asegura, leo literal el atestado, que usted «les tocaba las partes íntimas y les manoseaba incluso bajo la ropa, que les besaba y les acariciaba»...

–No estoy de acuerdo con esas afirmaciones del atestado. No se ajustan a la realidad, lo que se observa no es eso.

–Está poniendo en entredicho la investigación realizada por un cuerpo al que sigue perteneciendo...

–Solo digo que en el atestado se hacen constar circunstancias que no son ciertas.

–Dígame cuáles.

–Por ejemplo, que le pongo la mano en los genitales de las niñas o que en ningún momento dando clases de inglés cuando se puede observar que los alumnos están realizando unas fichas que tienen relación con los estudios. Además aseguro que ese video que entrega una profesora a la Guardia Civil está editado. La clase duraba 60 minutos, pero hay 36 minutos que no aparecen en el pen drive que se entrega a los investigadores.

–Califica de «cariñosa» su actitud y que en ningún momento fue algo sexual. ¿Y por qué usted se comportó así? ¿Por qué es cariñoso con las niñas, pero no con los niños?

–Lo soy con todo el mundo. Para empezar dicen que hay 16 niñas, pero en las imágenes grabadas solo se puede ver a ocho alumnos entre los que hay solo un chico y por su forma de ser no tenía esa cercanía.

–Dice que ha visto las imágenes de las cámaras de seguridad. Usted es padre de dos menores, por lo que le voy a pedir que se ponga en la posición de esas familias que también las han visto y han decidido denunciarle. ¿Puede hacerlo? ¿Le parece normal lo que se ve?

–Me pongo en su lugar y afirmo que no es normal lo que se ve. Es demasiado cariñosa.

–Pero, ¿a qué se debe?

–Iba a dejar las clases de inglés y sentía que me estaba despidiendo de ellos. Llevaba 5 años. Eran mis últimos alumnos, mi esposa iba a empezar a trabajar y ya no hacía falta.

–¿Se arrepiente?

–Me arrepiento después de todo lo que se ha montado. No obstante, tengo la conciencia tranquila porque todo salió del corazón porque soy inocente. Ha sido una malainterpretación, no un abuso de menores. A ellos les pido disculpas por lo que están viviendo.

–Su abogado defensor, José Cabrejas, pone en entredicho el video, que es la principal prueba. ¿En qué se basa?

–Las puso una profesora del colegio Alto Aragón sin conocimiento del centro ni autorización judicial de ningún tipo. Además, está editado. A fecha de hoy a mi letrado se le sigue negando la entrega del vídeo.

–¿Y por qué?

–Podría ser porque me quería quitar de en medio. Ella no sabía que me iba a ir y yo tenía más alumnos que ella que acababa de comenzar.

–En el atestado se habla de unos archivos de pornografía infantil...

–La Guardia Civil ha analizado 439.000 fotos y 40.000 vídeos. Del mismo solo hay 16 fotos de contenido sexual, pero siempre son mujeres adultas y procedentes de páginas legales. Así lo dice mi perito.

–Ahora está suspendido de empleo. ¿Le han expedientado anteriormente por la comisión de algún delito?

–Nunca. Soy guardia civil, me gusta ayudar y me gusta que se detengan a los delincuentes, no cometer los delitos.

–¿Qué cree que dirá la justicia cuando dicte sentencia?

–Soy inocente y ahora solo espero que se me juzgue lo antes posible porque la presunción de inocencia no existe. Mi nombre, mi honor, mi imagen y la de mi familia se ha visto dañada de una forma que no recuperará esa sentencia. Son numerosos los comentarios en las redes sociales hacia mi persona atribuyéndome conductas delictivas sin haberse celebrado el juicio. Por ello, estoy estudiando tomar acciones legales contra los autores.