Equo Aragón trabaja ya en una coalición con CHA y Más País tras la consulta a sus bases

Equo Aragón ya trabaja en forjar la coalición electoral con CHA y Más País, después de que la consulta a sus bases a nivel nacional se haya decantado por las alianzas con el partido que lidera Íñigo Errejón.

El coportavoz de la formación en la comunidad, Jorge Luis Bail (que no fue cabeza de lista de la coalición con Podemos en las últimas elecciones generales, tras haber sido diputado), ha explicado que acepta el resultado de la consulta, y explicó que están trabajando con CHA para llevar un programa "verde y aragonesista, y hacer política, que de eso en Aragón sabemos mucho".

Las conversaciones están a expensas de lo que decida esta noche el Comité Nazional de CHA, que debe decidir sobre si la formación concurre o no a los comicios y si lo hace junto a Más País (y Equo), que es la prioridad de su ejecutiva.

Por tanto, ha explicado Bail, todavía no se ha decidido nada sobre las listas, ni siquiera si la habrá en la provincia de Huesca, dada la declarada intención de Errejón de no concurrir en provincias con pocos escaños para "no perjudicar al bloque progresista".