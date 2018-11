Erika Sanz: «El cambio pasa por sumar más gente»

–¿Qué caracteriza a su candidatura, apoyada por Itxaso Cabrera, ‘Adelante por Aragón’?

–Somos una candidatura en la que se auna la experiencia de distintas personas en las instituciones y nuevos rostros y nuevas voces. Ya hemos visto que la mirada masculina que siempre ha tenido la política ha sido más excluyente que inclusiva. Por eso apostamos por el feminismo del 99% para todas las personas que se sienten con ganas de transformar la sociedad y que, como nosotras, se sienten machacadas por este sistema capitalista, heteropatriarcal y machista que precariza nuestras vidas. No es una candidatura ombliguista, tiene una clara raíz ciudadana y por eso hay especialistas en servicios sociales como Carmen Mesa, un médico reputado como Fernando Ramos o José Luis Rodríguez, mediador gitano, que podría ser el primer diputado gitano de nuestra democracia aragonesa.

–¿Está satisfecha con la trayectoria de Podemos Aragón?

–Una seña de identidad que nos ha hecho fuertes es la pluralidad. Hace cuatro años nos presentamos a las Cortes teniendo en cuenta todas las sensibilidades de Podemos. Eso nos hizo sacar los mejores resultados de todo el Estado y esta nueva dirección no ha hecho lo mismo. Este último año Lambán no ha dado todo el respeto que merecían los 140.000 votos de Podemos y la militancia quiere exigencia frente a Lambán. No quiere que seamos la prolongación del PSOE, sino una fuerza propia.

–¿Se ha desdibujado el proyecto inicial de Podemos?

–Cuando llegamos a las instituciones decidimos ser oposición pero llegando a pactos concretos, como en los presupuestos o en la investidura, pero últimamente ha habido cuestiones relacionadas con el ICA o la reforma de Sucesiones que ha roto el acuerdo que teníamos para tener una política fiscal justa y progresiva. A la dirección le ha faltado estar a la altura de las circunstancias.

–¿Defiende la confluencia de la izquierda? ¿También en el Ayuntamiento de Zaragoza?

–Nosotras apostamos siempre por las confluencias entendiendo como tal la participación ciudadna en política y que esta sea la política del cambio. En Zaragoza así ha sucedido y eso ha hecho que tengamos un ayuntamiento en Zaragoza que ha reducido la deuda, ha abierto la institución a la ciudadanía y la próxima legislatura se debería continuar así. La gestión de Santisteve y Broto es lo mejor que le puede pasar a Zaragoza en Común y a la gestión municipal. En Aragón, si queremos el cambio, debemos sumar gente porque así somos más fuertes.

–¿Pactaría con el PSOE si fuera necesario?

–Un Gobierno que mejore la vida de la gente tiene que pasar por Podemos y haremos todo lo posible para que no gobierne ningún partido que haga políticas de derechas. Por eso aspiramos a liderar el cambio que quieren los aragoneses. Si hay mimbres para sentirnos de un Gobierno que lo haga, ahí estaremos.

–¿Teme que el partido pueda salir resentido de las primarias?

–Siempre hemos mantenido que la militancia debe ver las primarias como un proceso natural que garantiza la democracia interna y la pluralidad. Maru Díaz y Escartín pueden legítimamente configurar la lista que quieran y apostar por su forma de dirigir, pero hace cuatro años se integraron todas las sensibilidades. El mejor ejemplo es que Violeta Barba se enfrentó a Echenique y hoy es la presidenta de las Cortes. Que todos tuviéramos cabida nos hizo sacar tan buenos resultados.

–¿Empieza Podemos a actuar orgánicamente como cualquier partido tradicional?

–No debería ser así, porque las asambleas deben ser soberanas y hay que animar a la participación. Sí es verdad que tenemos que volver al principio de Podemos. La política no es poner la maquinaria del dinero, es debatir de ideas y no de recursos. Tenemos que demostrar que nos parecemos a la sociedad que queremos representar.

–¿Cuál sería una de las primeras medidas si gana las primarias y las elecciones?

–Si gobernáramos y estuviera en mi mano, volveríamos a tener un sistema fiscal progresivo y justo, recuperaría Sucesiones, daría una alternativa al ICA y redistribuiríamos los recursos para que todos tuviéramos los mejores servicios públicos.