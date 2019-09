Errejón lanza una opa a Equo para que se una a Más País y no a Unidas Podemos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Los verdes me descolocan ,me han decepcionado,pero bueno sería interesante que fuesen la misma esencia de cuando comenzaron . Podemos nos olvidó a los del 15 de Mayo del 2015 , y ya el colmo fue no arrimar el hombro por dos veces. La anbicion en política que se la guarden en sus casas todos que estén en la política y todo funcionará mejor .