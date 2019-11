«Es mejor llamar a la Guardia Civil que seguir y agravar el problema»

–¿Los accidentes han descendido por la mayor concienciación o porque ha habido menos gente este verano?

–Por las condiciones del verano, la montaña estaba menos peligrosa. Ha habido más gente, al menos por los datos de visitantes al Parque Nacional de Ordesa y las pernoctaciones en refugios, pero el año pasado las condiciones eran peores. De hecho en la zona donde peor estaban, el Aneto, con hielo podrido, han aumentado las intervenciones. También me imagino que las campañas de concienciación hacen su efecto.

–¿La gente sigue subestimando la montaña?

–Sube muchísima, no se puede generalizar. Pero imprudencias por supuesto que hay, sobre todo en la valoración del recorrido. Hay que planificarlo, saber el tiempo que cuesta, el desnivel, y adaptarse al más débil del grupo, no al más fuerte, porque si no hay agotamientos.

–¿Pero cómo se sabe que uno está sobreestimando sus capacidades?

–Para eso está la formación, para conocer el medio. Hay muchos clubes, cursos bastante económicos y mucha gente federada en Montañismo. Y si se tienen dudas, contratar un guía profesional, que además de asesorarnos está preparado para ayudarnos si tenemos un percance.

–Sin embargo, aumentan los accidentes en los que hay guía...

–Pero es porque, afortunadamente, cada vez se contratan más guías. Yo lo recomiendo, sobre todo es habitual en el barranquismo, pero también es recomendable en el senderismo, porque la gente se cree que es solo andar, y no. Hay que llevar ropa de abrigo, aunque sea verano, comida, agua, calzado adecuado... Se piensa que es un paseo por el campo y no se presta atención.

–¿Atendiendo a la mitad de los rescates de España, les faltan medios?

–Yo llevo menos tiempo que otros, pero los compañeros coinciden en que en material técnico, estamos a la última. Estamos bastante gente y la comandancia hace esfuerzos por que haya personal, además hay otro helicóptero en verano. No hay ni un solo rescate que no hayamos podido atender por falta de medios.

–Recomiendan específicamente llamar a emergencias, ¿la gente no lo hace porque piensa que se pagan?

–Hay algunos que sí, o por vergüenza. Intentan seguir por sus propios medios y a veces provocan un accidente grave de lo que era un enriscamiento. Incluso hay desorientaciones que se pueden resolver por teléfono. Es mejor llamarnos que agravar el problema.

–Han abierto varios atestados, ¿alguno por el intrusismo de los guías de actividades deportivas?

–Llevamos dos o tres años controlando el intrusismo y la verdad es que cada vez hay menos. En verano es cierto que apenas tenemos tiempo, pero seguimos vigilantes si lo detectamos.