Escartín deja en manos de Echenique una posible sanción a Vaquero y Moreno

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, no quiere ser el que decida qué sucede con Pilar Vaquero y Esther Moreno, integrantes de la lista de Violeta Barba al Ayuntamiento de Zaragoza y que han decidido presentarse a las primarias de Zaragoza en Común (ZeC). Escartín dejó en manos del secretario de organización a nivel estatal, Pablo Echenique, una posible sanción . «No corresponde a mi ámbito de competencias», aseguró, para pasar a recalcar que no gastará «ni un gramo de energía en esto» porque «ZEC es otra organización política y tiene su criterio de primarias». Para el líder de Podemos en Aragón, «es un tema menor que me preocupa bastante poco a dos meses de las autonómicas». Respecto a las opciones de alcanzar un acuerdo con ZeC, Escartín señaló que con las posiciones actuales es imposible.

El número uno de la lista de IU y que se disputará el liderazgo de ZeC con Pedro Santisteve, Alberto Cubero, declaró ayer que echaba de menos varios nombres en la lista de las primarias de ZeC. Entre ellos, destacó el de Fernando Rivarés, que después de cuatro años al frente del Gobierno municipal bajo las siglas de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido abandonar IU para asegurarse un sillón municipal con Podemos.

Por otra parrte, Anticapitalistas Aragón, formación impulsora e integrante de Podemos desde sus inicios, ha decidido desligarse de la formación morada de cara a las elecciones municipales. Considera «un grave error» que las direcciones de Podemos e IU «hayan forzado con sus desencuentros una ruptura en Aragón que se traslada a la ciudad de Zaragoza»