Escartín niega que Podemos sólo pida sillones y pide negociación sin vetos

Por supuesto piden sillones y si pueden ser muchos y bien pagados. Después de hacer la risa en España, aragon , zaragoza etc etc etc, de que van a vivir los POBRACHOS. Hay que agradecerles mucho el destrozo que han hecho. Yo creo que la dcha en agradecimiento , les dará algún sillon