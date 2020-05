Escartín: «Tras la pandemia tendremos que evaluar el pacto de Gobierno»

El actual portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Nacho Escatín, ha decidido dar un paso al lado en las responsabilidades de partido. Esta semana ha anunciado que no optará de nuevo al cargo de secretario general en las primarias de la formación tras haber sido cesado por la dirección estatal en febrero.

–¿Abandona la primera línea con la sensación de que podría haber hecho más?

–Así es. Mi autocrítica es sincera, tanto desde lo personal como desde lo colectivo, pues fui líder de un grupo que se propuso abrir Podemos. Nuestro principal reto fue hacer ver a la sociedad aragonesa que hacemos política útil para resolver los problemas de la gente. También para participar en las necesidades y reivindicaciones del territorio. Creo que hemos avanzado, pero posiblemente no tanto como nos hubiera gustado.

–¿Qué aspectos le hubiera gustado mejorar?

–Me habría gustado avanzar más en un frente amplio y fraterno, con más organizaciones sociales y políticas. También tengo la sensación personal, desde que entré en política, de que se podía dar una cara mejor, de apoyo mutuo. Ahí todavía queda mucho camino por recorrer.

–En las próximas primarias se enfrentarán tres candidaturas diferentes. ¿Ofrece Podemos una imagen de división interna?

–Creo que la pluralidad en una organización como la nuestra demuestra que Podemos en Aragón está vivo. No lo veo como algo negativo. Cualquier persona inscrita va a poder ver qué proyecto político se ofrece en cada una de las candidaturas y qué personas le parecen más útiles en este momento. Por lo demás, no es necesario inventar la rueda. No habrá grandísimas diferencias entre una y otra. Todos tenemos claro que entrar en los gobiernos ha sido buena idea para mejorar la vida de la gente y que estamos demostrando que somos capaces de gestionar de otra manera. De una forma más eficaz y transparente. Estas líneas las van a compartir todas.

–¿Tiene decidida ya su apuesta personal entre las candidaturas de Maru Díaz, Itxaso Cabrera y Lorena López?

–Yo he dado un paso a un lado, pero me he ofrecido como candidato individual para seguir participando en el consejo ciudadano si la asamblea ciudadana me quiere votar. Por el momento animo al relevo y a que entren personas nuevas. Que den un soplo de aire fresco de forma que entre savia nueva en la dirección del partido. Más adelante haré públicas mis preferencias cuando se conozcan todas las listas al completo, pero ya he dejado muy claro que hace falta gente nueva, que aporte otro espíritu y otras ganas.

–¿Es posible seguir sumando opciones de izquierda en la comunidad?

–No hemos renunciado a eso. La autocrítica que he hecho puede animar a otras personas a dar un paso adelante para huir de lógicas competitivas. Hace falta abrir espacios de cooperación para trabajar todas las personas juntas en pro de espacios comunes. Creo que eso es algo que lo vamos a conseguir.

–Una de las debilidades de Podemos en Aragón es su implantación rural. ¿No se ha trabajado lo suficiente al respecto?

–En lo personal veo que es lo más positivo que he conseguido. Y lo digo con toda humildad posible. He estado muy pendiente del sentir rural y en esa línea seguiré trabajando, en la línea de la diversidad aragonesa. Lo que hace falta es conseguir una red poliédrica de mucha gente diversa que esté por el cambio en la que se supere la lógica de otros partidos.

–Los resultados en el medio rural no respaldan este sentir...

–El resultado electoral de mayo no fue bueno para Podemos en casi ningún lugar de España, ni en las grandes ciudades ni en los pequeños pueblos. Ahora estoy segurísimo de que mejoramos esos resultados.

–¿Están cómodos en su labor de gobierno con Javier Lambán?

–La gestión es compleja, sobre todo en este momento. Estamos en medio de un estado de alarma y tenemos que reconocer el esfuerzo personal que hacen las personas que están liderando los distintos gobiernos. En Aragón partimos de un pacto de Gobierno entre el PSOE, Podemos, CHA y PAR que lógicamente vamos a tener que evaluar y reeditar. La situación ha cambiado totalmente con la emergencia sanitaria y nos ha obligado a reconducir el presupuesto parea salvar vidas.

–¿Qué implica esa revisión del pacto?

–Ya estamos trabajando en un plan de reconstrucción que no se limita a las cuatro fuerzas del Gobierno de Aragón. Este es un primer paso. Un gran acuerdo estratégico que va más allá de la presente legislatura. Y toca pensar en el próximo presupuesto de la comunidad.

–¿Ha perdido Podemos la rebeldía que marcó sus orígenes?

–Entré en política para hacer política útil. Para mancharme las manos y cabalgar contradicciones. Para eso hemos tenido que pasar de las musas al teatro y estoy moderadamente satisfecho de haberlo hecho.