Espacio City traslada a Interpeñas una oferta para los próximos Pilares

El Espacio City, el macrorecinto de conciertos de Valdespartera en las fiestas del Pilar de Zaragoza, podría acabar siendo la «solución» a sus problemas en su búsqueda de un punto de encuentro peñista durantes esos días. Al menos la federación ya tiene su oferta encima de la mesa, la de los promotores del mayor escenario, por aforo, que se ha montado para esas fechas en la ciudad en los dos últimos años. Su responsable, Míchel Pérez, y la recién elegida presidenta de Interpeñas, Eva Cerdán, se han reunido por primera vez esta semana, el pasado día 18, y este le ha trasladado su propuesta.

El Espacio City les ofrece descuentos especiales para los días de máxima afluencia –cinco días, los dos viernes, dos sábados y la víspera del día del Pilar– y abonos a precios reducidos para los días valle, el resto. Así, con una fórmula muy similar a la que aceptaron hace dos años la Unión Peñista de Zaragoza, cuando se escindieron de Interpeñas, y nunca superior a la que ellos firmaron, se intentará atraer a las 14 peñas que siguen integrando la federación. «Estaría encantado de que vinieran. Está en su mano declinarlo o aceptarlo», declaró Míchel Pérez ayer en declaraciones a este diario.

El ayuntamiento ha mediado entre ellos para que se sienten a hablar y ahora negocian un acuerdo privado. Eso si la federación desiste de tener un pabellón propio, que aún no ha manifestado que lo descarten. Primero Cerdán deberá trasladar la oferta de Espacio City a las 14 peñas y que estas se pronuncien. Por ahora, prefiere no hacer declaraciones.

El promotor destacó que fue una reunión «muy cordial» y no quiso profundizar en el porcentaje de esos descuentos, pero garantiza que «no pueden ser mejores que los de la Unión Peñista, que entró desde el minuto uno». Ese acuerdo fue por dos años pero «tienen mi palabra de que pueden estar en Espacio City siempre que ellos quieran», destacó.

Pérez ya lo intentó en el 2018 y 2019 con Interpeñas. En ambos casos se declinó la oferta –una «decisión respetable», subrayó–, y ahora ellos vuelven a tener la última palabra de nuevo.

DOS PEÑAS PODRÍAN SALIR EN 15 DÍAS

La renovación de la junta directiva de la Federación Interpeñas parece no haber aplacado las diferencias que desde el 2018 mantienen entre las 14 que permanecieron tras la escisión de la Unión Peñista. Ahora renacen las tentativas por abandonar la agrupación y, según ha podido saber este diario, hay dos o tres de ellas que podrían confirmar su marcha en los próximos 15 días.

Las conversaciones en los últimos días se repiten en torno a esta posible salida que, no obstante, parece no tener decidido cuál será su futuro una vez estén fuera. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que no descartan crear un nuevo colectivo que les represente, que se convertiría en el tercero que existe en Zaragoza tras la separación de hace dos años que dio lugar a la creación de la llamada Unión Peñista de Zaragoza. Aunque también sopesan integrarse en este nuevo colectivo al que se marcharon miles de peñistas, dejando la federación tradicional muy mermada y con apenas 6.000 miembros.