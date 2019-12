El espíritu navideño cuelga del balcón

Las luces navideñas en Zaragoza este año se han profesionalizado, al menos en lo que tiene que ver con el alumbrado público. La manta estrellada de la calle Alfonso, el árbol de la plaza Paraíso y el reciclaje de los barrios han acaparado la atención de los viandantes. Lo amateur se queda para los balcones particulares, en los que las modas y los diseñadores de decoración que tanto se cotizan en la actualidad parecen no tener influencia. Desde la introducción, bazares orientales mediante, del Papá Noel colgante, la renovación estética está estancada.

Los bloques de pisos en la avenida de Cataluña tienen algo de fantasmal. Por lo menos las pocas noches en las que estos días baja la temperatura y llegan las nieblas. Solo el parpadeo de unas estrellas solitarias en algunos balcones, allá a lo lejos, recuerdan que es Navidad. El entusiasmo eléctrico no se contagia al resto de plantas. Una familia imbuida de entusiasmo navideño no logra alegrar a todo un vecindario. Pero no es una derrota, son la resistencia.

Los tonos morados de esta temporada conviven con el dorado y el blanco. Se imponen las cortinas de lucecitas menudas, según se puede comprobar en las tiendas. Se venden por decenas, pero no son suficientes para destacar frente a los 400.000 euros del presupuesto municipal. El muestrario se completa con algunos Reyes Magos escaladores, con algunas guirnaldas sobre los árboles, o incluso con la banderola roja con un niño Jesús que anuncia que Dios ha nacido. Estas se venden en tiendas religiosas, mayormente.

La iluminación de la capital aragonesa desde el puente de la Inmaculada Concepción tiene sus particularidades. Las luces de el Pilar, por ejemplo, se desconectan puntuales a las doce de la noche, dejando un vacío. Y en ocasiones son las instituciones oficiales las que tienen aportes más significativos en la materia. Ahí está la sede de la tele pública, destacando.

Las noches calurosas y las luces en los balcones ya casi recuerdan a una Navidad en el hemisferio sur. Pronto habrá que abrir las playas de la Expo en diciembre. Por la razón que sea, el clima parece más apropiado para el electrolatino que para los villancicos. Los destellos de los bares y las discotecas, a tope por las celebraciones de empresa, lo confirman. Eso sí, esperemos que tras la visita de los Reyes Magos todo el cableado vuelva a sus cajas en los trasteros. No sea que pase como con las banderas de España y se queden de forma indefinida perdiendo color y derrochando energía.