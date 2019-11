«Está demostrado que hablar del suicidio ayuda a prevenir»

—¿Llegará el día en el que no tengamos que preguntar a una ministra de Sanidad por la falta de médicos en Aragón, especialmente en la zona rural?

—Para eso estamos trabajando. Si nos comparamos con países de nuestro entorno y miramos el número de médicos por población, estamos un poco por encima de la media. El problema que tenemos es que faltan algunas especialidades y sobre todo hay un problema de distribución territorial, especialmente en Atención Primaria, concretamente en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría. Esto se produce sobre todo en hospitales comarcales.

—¿Y cómo van a paliar esta situación?

—Lo que queremos hacer es que, teniendo en cuenta la edad media de los profesionales en las distintas especialidades, poder ir formando sanitarios para acoplar las edades de jubilación con la incorporación de nuevos especialistas. Este embudo se ha producido ahora porque hubo centros de formación que perdieron la acreditación. Hay expedientes sin resolver desde el 2012 y se han ido acumulando una bolsa de posibles unidades de formación, pero sin acreditación. Esto lo estamos tratando con las comunidades de forma bilateral para resolver esas acreditaciones.

—Aragón tendrá más plazas MIR, pero muchos médicos se siguen marchando fuera...

—Esto no lo solucionamos poniendo una academia a la vuelta de la esquina, esto exige una formación reglada que lleva su tiempo y tiene su proceso. Esa es la garantía de calidad del sistema homogéneo. Hemos incrementado un 15% la oferta de plazas MIR en esta convocatoria reciente y también en la próxima del 2020, pero en Aragón se ha hecho un esfuerzo por parte de la consejería y se ha subido un 20%. Cuando se forma a la agente en la comunidad hay más opciones de que se queden aquí, precisamente por la carencia que hay.

—¿Cree que la Atención Primaria no es atractiva y eso perjudica al entorno rural?

—La carencia está muy focalizada en la Medicina Familiar y Comunitaria y en la Pediatría. Elaboramos una estrategia marco con la idea de revitalizar la Atención Primaria y hacerla más atractiva a los profesionales. Para ello hay que reforzar la formación de los médicos, cambiar el sistema MIR y reforzar el papel investigador de Primaria, haciéndola más atractiva. Si lo logramos tendremos más demanda para elegir especialidad.

—¿Considera que la ludopatía es un problema de salud pública?

—Es un problema evidente, sobre todo entre los jóvenes, y me preocupa mucho. En el Plan Nacional sobre Drogas ya hemos hecho un apartado específico sobre las adicciones sin sustancia. Pronto saldrá la encuesta de edades y en ella tendremos una foto más precisa de la situación.

—El socialista zaragozano y Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil Pau Marí-Klose ha alertado varias veces de la situación y ha dicho que la siguiente legislatura será la de la infancia. ¿Cree que ha importado poco a los políticos la pobreza infantil? No termina de entrar en campaña…

—Pienso como él, serán los años de la infancia. Yo también fui Alta Comisionada y las investigaciones de Pau nos han puesto la evidencia científica de cómo está el reparto de la riqueza en nuestro país. Cuando se escalona por edades se ven las diferencias y la situación de la infancia y juventud. En España todas las familias con hijos tienen un riesgo de pobreza superior a la media nacional, especialmente las monoparentales, con casi un 50%.

<b>—¿Qué proponen para la infancia?</b>

—Muchas medida, la más importante es mejorar la prestación por hijo a cargo a través del ingreso mínimo vital, que ya se ha empezado a pesar de no tener presupuestos los aprobados. También seguiremos fomentando la educación de 0 a 3 años, la atención temprana o el fomento de una buena alimentación y el ejercicio físico. Hay un problema importante en los hogares con menos recursos porque los niños tienen más riesgo de obesidad.

—Aragón ha mostrado voluntad de elaborar una estrategia contra el suicidio. ¿Cómo está la elaboración de una ley nacional?

—Estamos muy avanzados y precisamente ahora trabajamos con un grupo de periodistas para saber cómo enfocar las informaciones sobre el suicido. Queremos fomentar el efecto de prevención y el cómo se informa puede ser un factor muy importante en la prevención de la conducta suicida. También vamos a poner a disposición un teléfono al que poder dirigirse para que puedan encontrar al otro lado un profesional con capacidad de ayuda.

—¿Entonces usted es partidaria de que se hable del suicidio?

—Claro, es que se ha demostrado que ayuda en la prevención.

<b>—Esta semana ha anunciado en sus redes sociales que se ha vacunado contra la gripe. Dando ejemplo como sanitaria.</b>

—He puesto el énfasis este año en la vacunación entre profesionales sanitarios. Es muy importante que se vacunen porque están más en contacto con el virus y también pueden ser transmisores del virus de la gripe.

—¿Qué le preocupan más, los antivacunas o quienes fomentan las pseudociencias?

—Son los mismos. Fomentan una psedociencia aplicada a una evidencia científica, que es la vacunación. La preocupación es doble con las vacunas porque se difunde opinión y porque se está hurtando un derecho del niño a proteger su salud. Los niños no son la prolongación de los padres, sino que son sujetos de derecho propio.

—Si repiten en el Gobierno, ¿será la legislatura definitiva para impulsar una Ley de la eutanasia?

—Eso espero e incluso si no repitiéramos, que estamos luchando para seguir con un Gobierno estable y de políticas progresistas y de justicia social, lo presentaremos. Hasta ahora las dos veces ha sido una proposición de ley por el PSOE y ahí seguiremos trabajando. Es un derecho que la población española quiere y a la que muchas personas están aspirando. El sufrimiento es inaceptable.

—¿Se plantean dar más dinero a las comunidades para afrontar el acogimiento de los menas?

—Teníamos presupuestados 30 millones que no se aprobaron y ahora no los podemos tramitar porque no se pueden hacer cambios de partidas. Lo favorable es que no hay más menas, hay menos que el año anterior. Estamos trabajando desde la atención social y también desde otras políticas, con la Unión Europea, y trabajando con Marruecos para que esta situación se evite. Vienen porque creen que tendrán un futuro mejor en España y el Gobierno de Marruecos también debe actuar con políticas de coordinación y contribuir a controlar este tema.

—¿Le preocupa que se criminalace a estos jóvenes?

—Me preocupa siempre que se criminalice por alguna razón singular, en este caso por su origen. Ni por esto, ni por una discapacidad u orientación sexual es tolerable. Cualquier tipo de discriminación es condenable y preocupante que se fomente en la sociedad. El respeto a la condición humana es fundamental.