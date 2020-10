«Estaba de fiesta y ya lo único que recuerdo es que uno me violaba»

Lucía (nombre ficticio para salvar la identidad de la víctima) se despertó la mañana del 13 de abril del 2017 en el interior de la vivienda de unos hombres, en Zaragoza, a los que la tarde anterior había conocido en un bar. Uno de ellos, según denunció, estaba agrediéndola sexualmente, trató de quitárselo de encima, pero solo pudo huir de la casa cuando este hombre se retiró de ella. La desgraciada sorpresa se la llevó meses después cuando la Policía Nacional le comunicó que otro hombre también la pudo haber violado puesto que habían estudiado los restos de semen y el fichero de delincuentes por hechos similares había dado positivo. Los dos sospechosos, Noureddine B. y Slimane B. se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza.

Ante los magistrados, estos dos hombres ­ (uno de ellos expulsado en varias ocasiones de España y que tenía prohibida la entrada al país) negaron la violación y aseguraron que fue consentido. Afirmaron que estuvieron los acusados, la víctima y una amiga en la casa de los procesados «hablando, cuando, de repente, se quitaron la ropa y comenzamos a tener sexo».

Slimane B. llegó a declarar que la denunciante se le echó encima para mantener relaciones sexuales. Unas versiones muy diferentes a las de las denunciantes, quienes admitieron que aquella noche consumieron gran cantidad de cerveza, hachís y también cocaína. Que ambas estaban de fiesta desde el día anterior y que se encontraron con ambos en el bar.

La amiga de la víctima señaló que la noche transcurrió bien hasta que Slimane B. «se puso pesado, me sentí incómoda y le dije que me iba. Me sentí intimidada». «Le dije que se viniera, pero me dijo que estaba cansada que luego vendría, no pensé que le iba a pasar eso», lamentó.

La víctima reconoció que solo pensó en que el que le había violado era «el alto», pero que luego le dijeron que también el otro. «Intenté quitármelo de encima, pero no tenía fuerzas. Con el otro debía estar dormida», recalcó.

Las forenses validaron la versión de la víctima, destacando las lesiones que presentaba en brazos y fruto de la resistencia.

El fiscal y el abogado Alfonso Force piden 14 y 15 años de prisión, respectivamente. La defensa, ejercida por Carlos Giménez, pide la absolución.