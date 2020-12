Los establecimientos de la Sierra de Albarracín no logran ni un 5% de ocupación

La asociación de empresarios turísticos de la Sierra de Albarracín muestra su preocupación tras valorar las cifras de ocupación del pasado puente, que no han logrado alcanzar ni un 5%, según la agrupación. El nivel de reservas ha caído en picado en comparación con otros años, en los que tradicionalmente el puente de la Constitución es uno de los mejores.

A pesar de la iniciativa la Suerte de Ser de Teruel lanzada por esta asociación en conjunto con el resto de entidades turísticas de la provincia, los establecimientos de la Sierra de Albarracín no han tenido casi clientes. "Nunca habíamos visto cifras tan bajas", declaran desde la asociación turística. "La mayoría de establecimientos han tenido una ocupación del 0%", lamentan.

Este puente ha sido la muestra de que el sector turístico serrano no puede sobrevivir solamente con la apertura de Teruel capital. Recursos como la nieve que siempre ha ejercido un fuerte atractivo para el cliente de la Comunidad Valenciana, han provocado un efecto contrario en la población turolense. "El frío puede no ser un elemento disuasorio para los turolenses, pero sí el hecho de que la restauración solo pueda dar servicio en terrazas, con temperaturas que, en municipios como Bronchales, no han subido de los cero grados algunos de los días del puente, es inviable dar servicio", declaran desde la asociación.

Este colectivo reclama un cambio en las normativas, que tengan en cuenta no solo los datos de contagios -siendo que esta comarca lleva días con cero contagios- sino también las características de sus establecimientos, clima y población. Además de ayudas para sobrellevar los próximos meses, que coinciden con la temporada baja en esta zona, ya que de otra forma no va a poder resistir este segundo cierre, no oficial, pero si real, tal como han dejado patentes las cifras del puente.