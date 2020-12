Las estaciones aragonesas de esquí, abocadas a no abrir en Navidad

El presidente de Aragón, Javier Lambán, da por hecho que las estaciones de esquí aragonesas no iniciarán la temporada el próximo 23 de diciembre como tenían previsto hacerlo. “Difícilmente podrán abrir”, afirmó en la rueda de prensa ofrecida para anunciar las restricciones que tendrá la comunidad en las próximas semanas, aunque dijo que son las empresas las que deberán comunicarlo.

La propia Aramón, participada al 50% por la DGA e Ibercaja, ha confirmado que no se producirá la apertura de sus cuatro centros invernales para esta Navidad al no levantarse el confinamiento perimetral a nivel provincial. "La evolución de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en nuestra comunidad hacen que no se den las condiciones de apertura", señalaron fuentes de la empresas. "Seguimos pendientes de la evolución sanitaria y trabajando para abrir cuando se den las condiciones", agregaron.

En cualquier caso, Lambán consideró que esto no supone que “hay que dar la temporada por perdida”. “Habrá que ver cómo van evolucionando las cosas”, agregó, en función de la situación epidemiológica y sanitaria “ir tomando decisiones”.

Ante el mazazo que esto supone para esta actividad, el presidente garantizó que “no daremos la espalda al sector y a los valles”. “Sabemos lo importante que tiene la nieve”, remarcó. “Nunca hemos dejado a nadie tirado, Con mayores o menores cuantías hemos ayudado a los sectores damnificados” por la pandemia, defendió.

Apuntó asimismo que, de manera previa a las nuevas restricciones acordadas por la DGA, las dos estaciones de esquí turolenses (Javalambre y Valdelinares) ya era “inviable” ante la imposibilidad de recibir a visitantes valencianos, debido a las limitaciones de movilidad que ha impuesto esta comunidad autónoma de cara a la Navidad, que son las más dura de toda España.

El presidente puso de contexto que la “práctica totalidad” de los países europeos han optado por no permitir la apertura de las estaciones de esquí, una decisión en la que cree que ha influido el hecho de que se considera que fue este sector el que “dio origen a la pandemia” en el continente por la expansión de contagios que se produjo en primavera en una estación austriaca.