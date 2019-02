El Estado no reformará el cruce de la N-260 y la N-230

El Gobierno de España no considera especialmente peligroso el cruce de la N-230 y la N-230, entre Sopeira y el túnel de Bielsa, además de observar que los accidentes que ha habido en ese punto no han conllevado víctimas. Por ello, no plantea ningún proyecto de reforma de esta intersección, dado que la actuación no forma parte de las actua inmediatas del Ministerio.

Así respondió el Gobierno al senador de Compromís, Carles Mulet, quien registró una serie de preguntas relacionadas con la mejora de la seguridad del tráfico rodado en la intersección de las carreteras.

Para Joaquín Palacín, secreterio territorial de CHA-Alto Aragón «esta respuesta es una demostración clara de la falta de compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras aragonesas, y en este caso, con la demanda que existe en la Ribagorza para que se mejore este cruce y se lleve a cabo la mejora de la N-230 en su totalidad», afirmó. «Una vez más, los aragoneses y aragonesas tienen que tomar nota», apostilló el secretario general aragonesista.

En la respuesta del Gobierno a las preguntas formuladas por el senador de Compromís, no obstante, sí que explican que en el estudio informativo de acondicionamiento de la N-230 entre Sopeira y el túnel de Viella sí que se prevé la construcción de una glorieta. En concreto, Mulet planteó al Estado los siguientes interrogantes: «¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno de España para atender las demandas del municipio de Montanuy relativas a la peligrosidad del cruce entre las carreteras N-230 y N-260, dependientes del Ministerio de Fomento?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué inversiones?. Mulet también preguntó por qué motivo se ha paralizado un proyecto que se comenzó desde la delegación de Fomento en Huesca, hace dos años ya, para diseñar una rotonda en esta zona con el objetivo último de mejorar las condiciones de seguridad vial del tráfico rodado en la zona, y se interesó por saber se va a abordar la reforma integral de la N-230 a su paso por Aragón.