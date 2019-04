«Da rabia porque después de todo el esfuerzo para que te puedas labrar un futuro. no puedes volver a tu casa a trabajar Están obligando a los jóvenes a marchar, hay muy pocas oportunidades», se lamenta la neumóloga desde Ibiza Lucía Gimeno, de 33 años, cuando piensa en lo que han tenido que invertir sus padres para otorgarle una formación que, a pesar de ello, no le permite volver a Teruel. Así, apunta a la poca oferta del campus turolense. «La mayoría de las personas de mi edad hemos tenido que salir fuera a estudiar porque en Teruel había muy pocas carreras».

Sobre su situación actual, en Ibiza, explica que resulta «muy caro» vivir allí, aunque proporciona una «calidad de vida». Sobre su tierra de origen, recapacita: «Teruel es una delicia, es pequeño, pero u ofertan cosas o no es un destino apetitoso».

Acerca de un posible regreso, se muestra clara: «A mí me gustaría, pero a día de hoy es imposible», lo que le lleva a preguntarse: «¿por qué me tengo que ir fuera? tenemos el mismo derecho que cualquiera». Así, destaca que le gustaría acudir más a Teruel, «pero por circunstancias no se puede» y, sobre un regreso definitivo, pone como ejemplo la especialidad de su pareja, cirujano maxilofacial, inexistente allí.