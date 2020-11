Un estudio relaciona el déficit de vitamina D con el covid-19

El covid-19 está dejando cientos de fallecidos en la comunidad aragonesa y, a pesar de que en ningún momento se pueden prevenir las complicaciones de cada paciente y que las conclusiones del estudio publicado por el Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism de la Endrocrine Society no demuestran que el déficit de vitamina D en pacientes hospitalizados por covid-19 afecte en la gravedad de la enfermedad, pero sí que es cierto que dicha deficiencia ha sido encontrada en el 82,2% de 216 pacientes estudiados.

Laura Reviejo es miembro del colegio profesional de dietistas y nutricionistas de Aragón y cuenta como en su consulta privada ha tenido varios casos de personas que, después de pasar el covid-19 con dificultades, «perdieron masa muscular y bajaron peso». «En consulta he notado que la gente que lo ha pasado vuelve con mucha menos energía y cuesta mucho volver a la normalidad», advierte Reviejo, que hace hincapié en la importancia de «dar una buena gasolina al cuerpo con nutrientes de calidad para recuperar el estado inicial».

Reviejo explica que ante situaciones tan delicadas siempre hay que «basarse en estudios» y que actualmente sí que se ha visto que los pacientes más graves son los que suelen estar asociados con carencias de vitamina D, «la cual es muy importante tener en unos valores adecuados».

La llegada de la gripe y la saturación sanitaria que ya provoca el covid-19 en los hospitales aragoneses hace que el sistema inmunológico de los ciudadanos cobre mucha más importancia que en otras ocasiones. «No vamos a conseguir no cogerlo pero hay ciertos alimentos, como los vegetales de color como el brócoli, la zanahoria, las berenjenas o los pimientos, que contienen mucha vitamina A y C que ayudan al sistema inmunológico».

Reviejo hace hincapié en la importancia que tienen además «los huevos, los mariscos ricos en cinc, las frutas cítricas y los frutos rojos», alimentos que, junto con una dieta equilibrada «echan una mano» sobre todo en aquellas patologías sobre enfermedades autoinmunes o que atacan al sistema inmune. «Está claro que el covid es imprevisible y cualquier puede cogerlo pero se está viendo que a las personas a las que se les complica en gran parte tienen obesidad y carencias alimenticias».

PREVENCIÓN

Después de pasar el covid-19, muchas son las personas que se están encontrando con unos análisis donde los valores están bastante alterados. En este aspecto, Reviejo explica que, siempre asesorado por un médico y un nutricionista, «puede necesitar suplementos vitamínicos». Ante esta afirmación señala que no debería de ser así en personas sanas que no han pasado una enfermedad debido a que «se puede conseguir a través de la alimentación añadiendo este tipo de vitaminas en su día a día».

En cuanto a los mitos que se pueden ver, Reviejo menciona los superalimentos, los hongos, los multivitamínicos y los batidos. «Se dice que son muy buenos y que van bien para el covid pero no hay ningún alimento que vaya a hacer que no se coja», señaló.

La alimentación y las diferentes patologías se convierte en una pescadilla que se muerde la cola debido a que, si una persona está pasando el covid con una sintomatología notable «si come bien no ayuda a que el covid remita pero ayuda a que se puede llevar mejor, los síntomas no sean tan fuertes y tenga más energía». Si esto no ocurre, se termina comiendo menos, se está más cansado y se producen problemas de desnutrición durante la enfermedad que agravan la situación.

En líneas generales, una nutrición deficiente disminuye las defensas corporales y por lo tanto, provoca que la sociedad sea más vulnerable a enfermedades como el covid-19 y la gripe. Por lo tanto, el objetivo final de la dieta se encuentra en reparar la energía que el organismo requiere día a día para funcionar correctamente. Reviejo explica que «no se debe normalizar el caer malo cada poco tiempo o tener frecuentemente infecciones» debido a que eso significa que «algo en nuestro interior está fallando».