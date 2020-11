A estudio la vuelta a la presencialidad total de la Secundaria

Los departamentos de Educación y de Sanidad del Gobierno de Aragón están analizando la manera en la que los estudiantes de tercero y cuarto de Secundaria y de primero de Bachillerato pueden ir volviendo a las aulas, siempre teniendo en cuenta los indicadores y datos epidemiológicos, según confirmó ayer la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.

Esta decisión es muy esperada por muchos de los centros de Aragón, que en más de un caso ya han reclamado el regreso de los alumnos a la rutina de clases. Los progenitores también han expuesto su preocupación por el daño que hace a los jóvenes en cuanto a la calidad de su formación. De hecho, tanto la federación de padres de la escuela pública (Fapar) como de la concertada (Fecaparagón) han mostrado su acuerdo, poco habitual, en este sentido.

Mayte Pérez insistió en la premisa de que el sistema educativo es seguro, y no se ha visto afectado por contagios de covid, por lo que en el seno del Ejecutivo se está estudiando cómo se podría volver a la presencialidad total en estos niveles educativos sin incentivar nuevos contagios. «En función de los indicadores y los datos se irá de manera progresiva incorporando la presencialidad siempre que las autoridades sanitarias lo avalen».

Cuarenta centros de enseñanza secundaria, todos del ámbito rural, han recibido el permiso para recuperar la normalidad. Es lo que piden, por ejemplo, desde el colegio El Salvador. Su director, Manuel Magdaleno, envió el mes pasado una carta a la dirección de Planificación y Equidad de la DGA advirtiendo de que no se trata de una decisión educativa, ni siquiera de una medida sanitaria «a no ser que la salud de los más pequeños nos preocupe menos que la de los mayores», manifestó el titular del centro de los Jesuitas.

«A estas alturas está claro, como se ha demostrado en los colegios, que las medidas principales son las mascarillas y la ventilación», que no es tan importante la distancia si los otros preceptos se cumplen. Tampoco se contempló en la orden del 27 de agosto que fijó las condiciones del inicio del curso, donde no se hablaba de ese metro y medio.

Magdaleno insiste en que hay que mirar «centro por centro» y no adoptar la misma decisión para todos. «Si nosotros tenemos un brote, es normal que nos confinen, yo lo entendería. Pero la situación se ha demostrado que no es esa. Ahora es más seguro un colegio que un bar o un medio de transporte», asegura el responsable ignaciano, convencido de que los jóvenes podrían volver a clase «mañana mismo». «Al menos podrían permitir que lo soliciten los centros que quieran. Hay que recordar que en los países europeos que están haciendo confinamientos no cierran las aulas porque consideran la educación un servicio esencial», concluye el docente.