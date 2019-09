La exalcaldesa Francín, absuelta de prevaricación en La Herradura

El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha absuelto a la exalcadesa de Caspe Teresa Francín, a dos miembros de su equipo de gobierno, a la secretaria y al arquitecto municipal del delito de prevaricación urbanística del que se les acusaba por permitir la construcción de una central hortofrutícola en el paraje de La Herradura, que goza de especial protección y está clasificado como no urbanizable. Los hechos se remontan a los años comprendidos entre 1999 y el 2009 y los acusados se exponían a penas que llegaban hasta los dos años de cárcel y los diez de inhabilitación.

La sentencia establece que, en el caso del equipo de gobierno y la secretaria, que aprobó la construcción de la nave a la vista del informe favorable del arquitecto, no se ha acreditado que lo hicieran «conociendo que la parcela estuviera ubicada en terreno clasificado como paraje protegido», lo que suponía que no podía llevarse a cabo edificación alguna.

Asimismo, la resolución da por sentado que, por lo tanto, tampoco se ha acreditado que los acusados prescindieran, «con pleno conocimiento», de las normas del PGOU de Caspe.

Con respecto al arquitecto, Carlos Manuel Miret, defendido por Juan Carlos González Esco, la jueza entiende que este, a la vista de documentación previa a su informe, llegó a la conclusión de que la central hortofrutícola iba a levantarse «en suelo no urbanizable genérico, y no, por el contrario, en suelo no urbanizable especialmente protegido». En su caso, tampoco se ha demostrado, «con el rigor exigible», que emitiera su informe a sabiendas de la existencia de la figura de protección y, «por lo tanto, contraviniendo voluntariamente la legalidad urbanística».

La sentencia descarta que los delitos hubieran prescrito y también que la prohibición de levantar construcciones se ciñera a la isla de La Herradura y no abarcara la península contigua del mismo nombre. Por otro lado, reconoce que el PGOU adolecía de deficiencias, como un único plano que «podía originar errores de interpretación».

De ahí que la titular del Juzgado de lo Penal número 7 concluya que no aprecia «el más mínimo grado de connivencia con los solicitantes» del permiso de construcción (entre ellos uno de los administradores, el exconcejal, ya fallecido, Mariano Gómez Callao) y que aplique el principio in dubio pro reo para absolver al arquitecto.

Con respecto a la exalcaldesa y los exconcejales Félix Cortés Acero y María Isabel García Ortín (defendidos por Carlos de Francia, Asunción Perea y Francisco Tobeñas) no ha quedado acreditado sin ningún género de dudas el conocimiento de la especial protección del paraje y tampoco se aprecia «dolo directo subsumible en el término legal de actuar a sabiendas». En la misma línea, considera la juez, el hecho de que falten informes y documentos preceptivos en el proceso de aprobación (quizá por no haber sido advertidos) no encaja en la calificación de delito.

En lo que concierne a la exsecretaria de la corporación, María Isabel Arnal Arróniz (defendida por el letrado Valentín Romero Garcés), la resolución señala que el desconocimiento que alegó de la especial protección del paraje «tampoco se ha visto desvirtuado por prueba en contrario». Además, con respecto a si esta funcionaria debía emitir o no un informe jurídico acerca de la ilegalidad de la licencia de obras solicitada, no se ha probado «con suficiente nitidez la preceptividad de información de legalidad por propia iniciativa».

Finalmente, la magistrada muestra su «extrañeza» por el hecho de que Sagarra de Moor, exalcalde y exconcejal de Caspe, que ha ejercido la acusación particular a través de Compromiso por Caspe, votase a favor de construcciones en La Herradura y «no llevara a cabo actuación alguna» en el momento oportuno.