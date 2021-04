Los expertos alertan de que la pandemia esconde casos de abusos a menores

Al igual que ha ocurrido con las denuncias de violencia machista, los expertos que trabajan con menores alertan de que la pandemia y el confinamiento pueden estar escondiendo el número real de casos de abusos infantiles que se detectan en Aragón. «Es escalofriante pensarlo. Todavía ha pasado muy poco tiempo para conocer datos y las consecuencias reales del covid sobre los abusos, pero la cifra negra ha aumentado considerablemente», explica Carlos Alejaldre, orientador y psicopedagogo en la Unidad de Atención al Desarrollo.

Esa «cifra negra» de la que habla Alejaldre no es sino el número de casos de abusos que no se detectan ni se denuncian. Es la violencia que los menores sufren en silencio, un fenómeno que la pandemia ha agravado «porque el covid ha puesto muchas trabas a los sistemas de detección» que principalmente eran los pediatras y los profesores. «Los médicos, generalmente, siguen sin atender presencialmente a los niños y la educación se ha convertido en la gran herramienta», explica este profesional. «El problema es que con la pandemia el círculo social de los menores se ha estrechado. Hasta septiembre además no fueron al colegio, por lo que los niños no tenían a nadie que se pudiera dar cuenta de lo que les pasaba. Han estado conviviendo a diario con sus acosadores», explica Alejaldre.

En la misma línea se pronuncian desde la Fundación Vicky Bernadet. Trabajan con víctimas de abusos sexuales durante la infancia, pero no todas las que asisten a terapia son menores, puesto que muchos abusados no se atreven a revelar su tortura hasta que son mayores de edad. «La media de una persona que es capaz de revelar el abuso es de 30 o 35 años, aunque los niños van echando perlitas. Pero el problema es que el abusador les embauca, les amenaza y las víctimas tienen sentimiento de culpa y se creen que se van a quedar solos», explican desde la entidad.

Es por esto que tanto Alejaldre como la Fundación Vicky Bernadet aplauden la nueva ley estatal de protección a la infancia frente a la violencia, conocida como la ley Rhodes, puesto que esta norma permite que los abusos cometidos en la infancia no prescriban hasta que la víctima cumpla los 50 años para los casos graves.

Aumento

La pandemia ha avenido a agravar un problema que ya crecía en los últimos años en España. Según datos de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), los casos de abuso se han multiplicado por cuatro en la última década. Y eso son los casos detectados. «Durante el confinamiento, las víctimas no han tenido posibilidad de escapar ni han tenido acceso a otros adultos a los que pedir ayuda», relatan desde Vicky Bernadet Aragón. Han aumentado los abusos porque víctima y acosador han compartido más tiempo y más espacio pero también porque «los abusadores que antes salían fuera del hogar a buscar sexo no han podido y lo han buscado en casa», aseguran desde la fundación. Y es que, según recuerda Alejaldre, el 70% de los casos de abuso se dan en el ámbito intrafamiliar y en el 80% dentro del círculo de confianza de los menores, es decir, padres, tíos, abuelos...

Un estudio realizado por Unicef al final del confinamiento ya daba cuenta también de esta situación. Según la encuesta que realizaron a más de 200 entidades que trabajan con menores, varias de ellas aragonesas, a muchas organizaciones «les preocupaba la desprotección de niños y niñas, al perder el contacto con el resto de espacios en los que los casos de violencia pueden ser detectados».

Para evitar estas situaciones, explica Alejaldre, lo más importante es «la prevención» y la perspicacia para estar atentos de posibles síntomas: «Suelen evitar el contacto físico, decae mucho el rendimiento académico, se aislan, no quieren cambiarse con sus compañeros en los vestuarios por miedo a que les vean marcas... Es muy raro que los niños denuncien por sí solos. Suele ser un adulto, el entrenador o un vecino el que se da cuenta», dice el orientador. «La OMS ha alertado de que uno de cada cinco menores de 17 años en el mundo ha sufrido abuso sexual. Hay que prestarle más atención a este problema porque hoy en día es más fácil que un niño sea víctima de abuso que muera de covid», zanja el orientador de la Unidad de Atención al Desarrollo.

Los problemas de salud mental se duplican en un año

La Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM) atendió en el 2020 más del doble de derivaciones que reciben desde la sanidad pública por casos relacionados con la salud mental. Así se aseguró esta semana en la presentación del informe en relación con la violencia filioparental del programa Espacio Ariadna de esta fundación, que se realizó en las Cortes de Aragón.

El Espacio Ariadna está en Zaragoza y comenzó a funcionar en el 2014. Tiene el propósito de ofrecer un punto de atención a familias con conflictos filioparentales, y durante estos años han atendido a más de 750 familias de las que casi una tercera parte, 214, fueron atendidas durante el 2020.

Además, en este último año la franja de edad entre los 11 y los 14 es la que más atenciones ha recibido, cuando en años anteriores era la que estaba comprendida entre los 15 y los 17 años. «El 2020 fue un año especialmente difícil» para familias que tenían conflictos en su interior, explicó en las Cortes el gerente de la Fundación para la Atención Integral al Menor, Pedro Coduras, que aseguró que han atendido situaciones «más deterioradas» de lo habitual, ya que el confinamiento derivado de la pandemia ha contribuido a que los jóvenes pasen más tiempo con las nuevas tecnologías y se hayan roto los canales de comunicación.

Corduras subrayó la importancia de prevenir la violencia filioparental para que estos chicos y chicas que experimentan la violencia como un modo de solución del conflicto no la cronifiquen, y que cuando lleguen a la edad adulta no se conviertan en «agresores».