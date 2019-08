Una exposición sobre Marvel, otra apuesta del espacio Wöw

Los promotores de las carpas que se pretenden abrir en el recinto de Puerto Venecia para las próximas fiestas del Pilar, el proyecto bautizado como Wöw Ocio Urbano, insisten en que su apuesta es de «largo recorrido» y que no se limita al periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 4 de noviembre para el que han pedido licencia al Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho adelantaron, en declaraciones a este diario, que cuando concluya este primer periodo ya tienen prevista una nueva oferta «inédita en la ciudad». Se trata de una exposición sobre superhéroes de Marvel, que también tienen prevista en otras ciudades españolas.

Por ejemplo en Torrejón de Ardoz, donde también llevarán esta exposición entre el 23 de noviembre y el 6 de enero dentro de una apuesta lúdica que lleva la firma de esta empresa, Eventos Idea, denominado Mágicas Navidades, que puede dar pistas de lo que tienen previsto organizar en Zaragoza, en ese mismo espacio donde ahora prevén montar una carpa para conciertos y otra para la fiesta de la cerveza. Y es que la próxima Navidad es el siguiente objetivo de unos promotores que, subrayan, «queremos organizar citas inéditas durante todo el año en la ciudad, estar presentes en todas las fechas importantes del calendario y otras que no sean tan señaladas».

Y empezarían con esta muestra en la que, según publicita para Torrejón de Ardoz, incluye «enormes figuras tamaño real y gigantes de tus comics, películas de la gran pantalla y personajes de la galaxia preferidos como: Batman, Capitán América, Hulk, Catwoman, Darth Vader o Yoda entre otros». Si fuera así, iría más allá de la temática de Marvel.

En todo caso, la clave de esta apuesta empresarial es, precisamente, el montaje efímero de todas sus propuestas de ocio urbano. O, como uno de sus responsables lo califica, «abrir un espacio dinámico y multidisciplinar» en el que caben todo tipo de eventos, señaló Luis Gorrachategui. En este sentido, conforme se acerque cada uno de ellos, se irán solicitando licencias temporales como la que ahora se ha pedido para Pilares, «lo que no significa que el proyecto se limite a las fiestas».

«Se trata de traer cosas que Zaragoza ahora no tiene y captar eventos que hoy en día pasan de largo porque no existen instalaciones predefinidas que les puedan dar cabida y mostrarse», expuso el promotor. En este sentido, cabrían muchas posibilidades que están en cartera de Wöw Ocio Urbano, como impulsar una feria de outlet, eventos deportivos novedosos o en Navidad una especie de parque de atracciones infantil con pista de hielo y más oferta lúdica que ahora no se encuentra». «Se trata de intentar soprender con ideas nuevas a los ciudadanos», apostilló.

Sin embargo, se guarda con mucho celo las fechas y actuaciones o citas concretas para el 2020, aunque ya se está moviendo para atarlas cuanto antes. Y admiten que las declaraciones de los representantes políticos han adelantado un mes un lanzamiento que pretendían hacer de otra manera. Pero, insisten, su apuesta es «para muchos años».