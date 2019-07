Los expulsados de Vox critican a Abascal por desatender el partido

Los expulsados de Vox por la revuelta en la formación en Zaragoza quisieron dar un paso adelante en público para criticar el estado de la formación en la provincia y criticar que el líder nacional, Santiago Abascal, tenga al partido «echo un erial». También para negar que en el incidente que, como publicó EL PERIÓDICO, tuvo lugar en Las Tres Carabelas, hubiese ningún zarandeo al líder de la formación en la provincia y diputado en las Cortes, Santiago Morón.

A través de una carta pública, firmada por Ezequiel Grimal en nombre de diez de los dados de baja, se remonta a la época previa a las elecciones generales, cuando Morón, en otra reunión en el citado local, rehuyó precisar los criterios con los que había conformado las listas electorales hasta que, según la misiva, admitió que primó su «santa voluntad», lo que desató una trifulca dialéctica. «Se pudo visualizar la nula información que la afiliación tenía, de prácticamente nada, así como la gran división y descontento existente en el partido», afirma Grimal.

Luego sucedió la reprobación del vicepresidente provincial, Ernesto Pinilla, que el viernes afirmaba que los «problemas internos» están en vías de solución.

El incidente que desencadenó las expulsiones tuvo lugar, según informaron los díscolos, el 25 de junio, en Las Tres Carabelas. Fue allí cuando, tras el discurso de Morón, las conversaciones degeneraron en un cruce de insultos –«libertarios» y «mamarrachos», entre otros–, pero según los firmantes «no hubo agresión alguna por parte de nadie».

El objetivo de las preguntas, afirman, no era «defender al señor Pinilla», pues desconocen los motivos de su reprobación, sino «conseguir que se traslade a la afiliación los motivos» de esta, los criterios de elaboración de listas o la financiación a partir de ahora, que no tuvieron tiempo de preguntar. «En definitiva, de intentar conseguir algo de transparencia en la gestión de nuestra ejecutiva, pues tanta opacidad no provocaba sino sospechas de un posible nepotismo que cada día se hacía más insoportable».

BAJAS / Como resultado de este altercado, el 3 de julio una veintena de afiliados, los diez firmantes de la carta y otros que no han querido hacer pública su identidad, recibieron un correo de la secretaría general del partido rechazando su afiliación, amparándose en el artículo 6 de los estatutos del partido. Un artículo que, entre otras cláusulas, obliga al afiliado a aceptar «el espíritu y los fines de Vox, así como las decisiones tomadas por su órganos directivos».

A raíz de estas expulsiones, los firmantes afirman que ha habido una «cascada» de bajas que no saben precisar, pero que oscilarían entre las 60 y las 70 personas.

La carta va dirigida en su última parte al líder nacional del partido, Santiago Abascal, al que reprochan no haber puesto coto a esta situación. En concreto, tener «el partido en Zaragoza hecho un erial, por omisión hasta hace unos días, y ahora por acción. Lo que queda del mismo, todo para usted, y si alguna vez se le enciende la luz y necesita gente leal y patriota de verdad, que se vista por los pies y no quiera nada a cambio, aquí seguiremos», afirman.

Los firmantes de la carta pública afirman representar a un centenar de afiliados y exafiliados.