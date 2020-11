Faci abre la puerta a recuperar la presencialidad el próximo trimestre

Después de que lo dijera el presidente del Gobierno de Aragón en el debate del estado de la comunidad, de que las Cortes lo pidieran por unanimidad esta misma semana y de que el Departamento de Educación lleve meses reiterando que el objetivo es recuperar la presencialidad total en las aulas, el consejero del ramo, Felipe Faci, por fin ha puesto una fecha aproximada en la que se podría producir el retorno a las aulas de los alumnos que todavía estudian combinando la formación presencial y telemática. A preguntas de la presentadora de Buenos Días Aragón en Aragón TV, Felipe Faci reconoció que el primer trimestre del próximo 2021 podría ser el momento. «Si las cifras, si los datos sanitarios nos apoyan en esa decisión, es posible que se pueda hacer en ese momento. Tengo que hablar con la consejera de Sanidad» antes de tomar la decisión, manifestó en la entrevista.

Del mismo modo, Faci explicó que ya han comenzado las conversaciones del departamento con los representantes de la comunidad educativa para afrontar este cambio. «Me he reunido con las familias varias veces para tratar este tema porque es una preocupación que tienen. La semana pasada, en la mesa de familias y planteamos la cuestión. El departamento tiene en sus objetivos recuperar la normalidad, pero hasta que no hablemos con los equipos directivos, no podemos dar una fecha», aseguró. Una reunión que ya tiene fecha en la agenda, y que se celebrará «en los próximos días».

No obstante, Faci recordó que recuperar la asistencia presencial no es una decisión que se tome de un día para otro. «No es decir que a partir de un día recuperamos la presencialidad, sino que tenemos que hablar con todos los equipos directivos, con la asociación de directores, para ver qué problemas tienen, cómo se pueden solucionar y cómo tenemos que apoyarlos para recuperar esa normalidad», subrayó. La buena noticia sería que no es la primera vez que se acomete la transición. «Es un proceso que tenemos que hacer como con 2º de Bachillerato, que fue un éxito por el esfuerzo de toda la comunidad educativa», afirmó.

Además, el responsable aragonés de Educación incidió en que «los centros educativos son lugares seguros, y con las medidas implementadas se ha demostrado que son lugares donde el virus no se expande, sino que se detecta», y aportó los datos que indican que más del 90% de las PCR efectuadas a los niños contactos estrechos de otros alumnos contagiados dieron negativo. «Hasta la fecha, y espero que siga así, no hemos tenido que cerrar ningún centro», destacó el consejero.

Por otro lado, y en relación con el mantenimiento de la calidad del aire en el aula, volvió a rechazar el uso de filtros hepa y reivindicó la importancia de la «ventilación manual» para garantizar la correcta renovación del aire. En esta línea, el consejero mantiene la posición ya expresada en una directriz interna enviada a los centros en la que se incide en que estos filtros «no sustituyen» la ventilación manual, y que esta debe mantenerse aunque se utilicen los filtros.