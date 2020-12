Faci dice que las familias pueden estar tranquilas con la ley Celaá

Si hay algo que levanta pasiones en cualquier posicionamiento ideológico es la Educación. El debate parlamentario de ayer en las Cortes de Aragón dio buena cuenta de ello, con un cruce de reproches y acusaciones de «adoctrinamiento» a través de las leyes educativas que cruzaban de uno a otro lado del hemiciclo. El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, que comparecía a petición de Ciudadanos para explicar los «cambios» que se producirían en Aragón con la aprobación de la nueva ley educativa, aseguró a las familias que pueden estar «tranquilas» porque la nueva norma en nada contradice al pacto alcanzado en Aragón, y con unanimidad, por una Educación de calidad.

«El 99% de las familias escolarizan a su hijo en el centro elegido. El único servicio público donde el ciudadano puede elegir es el colegio. Y esta ley no lo suprime», subrayó el consejero, respondiendo a las acusaciones de la formación naranja sobre la supuesta pérdida de libertad de elección de los padres. Además, en contra de lo que afirmó el diputado de la formación liberal Carlos Trullén, Faci le recordó que esta no es la ley educativa con menor consenso. «Las leyes aprobadas por el PP no fueron aprobadas por nadie, salvo por ellos, y por lo tanto no es la ley con menor consenso», insistió el consejero. Y recordó la malograda ley de Gabilondo. «Cuando todo estaba listo para firmar, el PP dijo: para qué voy a consensuar si puedo imponer, y entonces impusieron la ley Wert».

Faci defendió que la ley Celaá «protege la escuela rural» e insistió en que «la desaparición de los colegios de Educación Especial no está en la ley». Lo que esta pretende, aseguró, es «atender adecuadamente todas las modalidades» educativas, desde la ordinaria a la especial y la combinada, para que los alumnos «se escolaricen donde lo necesiten y donde mejor puedan progresar educativamente y donde mejor puedan interactuar socialmente». Además, recordó que en Aragón el presupuesto para Educación ha crecido un 35% en cinco años.

El apoyo a la nueva ley fue rotundo desde todos los grupos de izquierda. «Acabar con una ley como era la ley Wert, clasista, mercantilista, segregadora, terrible para la formación y para los valores de una educación laica y en igualdad» es el compromiso que adoptó todo el arco parlamentario, salvo el PP, señaló el diputado de IU, Álvaro Sanz. La diputada popular, Pilar Cortés, recordó que cuando se aprobó la ley Wert solo con los votos del PP había «diez millones de personas» tras esos escaños. «Quizá no sean muchos comparados con los 40.000 de Chunta o los 10.000 de Izquierda Unida en esta Cámara».

La diputada nacionalista Isabel Lasobras, aseguró que la libertad que se reclama «es la libertad de las élites para apartar al alumnado de quienes no tienen medios. Eso es sectarismo». Y desde el PAR, reprocharon a Ciudadanos que intentaran «fragmentar» a este Gobierno a cuenta de la Educación. «Aporte y no aparte», le espetó la diputada Esther Peirat.