Los fallos continúan en la app de Salud Informa y crecen las críticas

No es WhatsApp, ni Instagram ni Facebook, pero la aplicación de Salud Informa está aglutinando en las horas últimas horas tantas consultas (la mayoría de las veces sin éxito) como cualquier red social. La apertura de las agendas para la vacunación contra el covid a más grupos de edad en Aragón ha llevado al colapso del sistema y a un funcionamiento intermitente en el que algún afortunado ha conseguido cita. La situación de atasco tiene otra lectura, mucho más positiva: la gente se quiere vacunar y cuánto antes, mejor.

Solo durante la jornada del martes, momento en que se anunció la inclusión en la inmunización de más grupos poblacionales, se gestionaron más de 30.000 autocitas (a pesar de los problemas). En el portal de Salud Informa se registraron 140.000 accesos, según detallaron a este diario fuentes de la consejería de Sanidad de la DGA. El aluvión de peticiones ha llevado al departamento a ampliar de tres a nueve sus servidores para poder afrontar la demanda.

A pesar de esto, se reconoce que el elevando número de entradas a la app o a la web de Salud Informa hace que en determinados momentos el sistema se caiga. Esto lleva a la frustración de muchos ciudadanos que no han logrado cita o que lo han hecho más de 24 horas después. A todo ello se suman situaciones rocambolescas fruto de los errores en el sistema como que, prácticamente durante todo el martes, en la aplicación saltaba el siguiente mensaje: «No hay horas disponibles para el día seleccionado». Ni para hoy, ni para mañana, ni para la próxima semana ni siquiera el mes siguiente.

Ayer miércoles la situación mejoró y se pudieron coger ya citas. Tantas que la mayoría de centros de salud ya han completado sus agendas de esta semana. Aunque no sin problemas para los usuarios. A primera hora a muchos les desapareció de su app su centro de salud de referencia. «Mis únicas opciones son Ensanche (Teruel), Alcañiz o Barbastro, ya ni siquiera sale La Almozara o Bombarda. Esto falla más que una escopeta de feria», decía un vecino de Zaragoza. Otros «a las 7.00 de la mañana» se enorgullecían de haber logrado hora en un chispazo de funcionamiento.

Mayores con problemas

Las quejas no son nuevas, ya que cada vez que el Salud ha comunicado que nuevos grupos de edad podían acogerse al sistema de autocita este ha dado problemas. En semanas anteriores, algunos colectivos esenciales, como los policías, o diversos sindicatos ya alertaron de los fallos técnicos. Y no hay otra alternativa porque en los centros de salud no se da fecha y hora para vacunar. Hay que pasar por Salud Informa sí o sí. Y aquí está el otro problema del proceso de vacunación, sobre todo para los más mayores: internet y el uso del móvil.

Hay quien reclama que un teléfono o alguna otra opción por parte del Salud sería necesaria para quienes no manejan las tecnologías. La brecha digital está jugando una mala pasada y muchos aragoneses (no necesariamente de edad avanzada) están teniendo constancia ahora de la existencia de Salud Informa. Sus hijos, nietos o algún vecino avanzado es quien les ha descargado e instalado la aplicación. En la consejería son conscientes de esta realidad y, por ejemplo, ya se cuenta con el apoyo de las farmacias de Aragón para que ayuden a quienes no saben pedir cita.

Localidades como Calatayud o entidades como la Fundación Rey Ardid han habilitado puntos de información, mientras que en Zaragoza el ayuntamiento sigue barajando esta opción. Abril se ha convertido, como se preveía, en un mes de mucha inmunización. A pesar de los quebraderos que da la aplicación de la DGA, la vacunación trae de calle a la población y eso, se mire por donde se mire, es bueno.

Filas en casi todos los centros de salud tras ampliar los grupos de edad

La mayoría de los centros de salud de Aragón registraron ayer filas con motivo de la vacunación contra el covid. La apertura de las agendas para nuevas cohortes de edad ha llevado a una subida de la demanda y muchos centros, como La Bombarda, ya tenía ayer completos todos los horarios de la semana para inmunizar, de manera que daba cita ya para la próxima. En Sagasta, por ejemplo, la fila de personas que aguardaban la dosis se podía observar ayer en la calle. Desde este centro, uno de los que más tarjetas sanitarias aglutina, han empezado a contactar ya con pacientes que han recibido la primera vacuna para comunicarles que la segunda la recibirán en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, habilitado para tal fin con el objetivo de no saturar Sagasta. Este se ha quedado pequeño ahora que hay más grupos y, además, las medidas de seguridad requieren de distancias.

Hasta la fecha, en Aragón se han administrado 334.750 dosis contra el covid, de las que 104.522 se corresponden a personas ya con las dos pautas y totalmente inmunizadas.