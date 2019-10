«Faltan guardias civiles, pero la plantilla está por encima del 91%»

–Dos años ya como jefe de la Guardia Civil en Aragón. En su toma de posesión habló de que la plantilla de 3.000 efectivos se podía ampliar y actualmente es de 3.149 miembros, según los últimos datos de Interior. A pesar del avance hay asociaciones como la AUGC que critican la falta de personal. ¿Cree que debería de aumentarse?

–No voy a entrar a comentar lo que diga la AUGC, pero los datos que le voy a dar son tozudos. Estamos ahora por encima del 91% de cumplimiento del catálogo. Unos datos que siempre se vinculan a seguridad ciudadana y le voy a decir que en Teruel se está al 96%, un 94% en Huesca y un 90% en Zaragoza. ¿Que me gustaría estar al 100%? Sí, pero hay que pensar que con respecto al año 2016 hemos crecido un 20% y en eso nos tenemos que fijar.

–Hablan de 700 agentes más. ¿Es una cifra imposible?

–No sé de dónde sacan esas cifras porque no cuadran.

–Unido al debate del número de efectivos está la cuestión de los cuarteles. Están viejos y alguno de ellos infradotados de personal. ¿Comparte esta visión?

–Tenemos en la actualidad 122 puntos. Hay puestos que son de los años 40 y es verdad que no todos están lo bien que nos gustaría. La sociedad española ha pasado años duros y la Guardia Civil no ha estado ajena a ello. Todos años hacemos un mantenimiento y ahora vamos a contar con un plan de inversiones para la mejora de infraestructuras del Ministerio del Interior.

–Junto a las denuncias también hay propuestas. Por ejemplo, que haya una reorganización en cabeceras de comarca. Aseguran desde la AUGC que por ejemplo en el cuartel de Salvatierra de Escá solo hay tres componentes. ¿La ve factible?

–Es factible, otra cosa es que sea conveniente. Hay que pensar en que los alcaldes de los municipios siempre reivindican tener o mantener los puestos de su localidad. Si los que tienen cuartel vieran cómo los cerrábamos para poner uno en la cabecera de comarca dirían que no, lo criticarían. Y luego hay que pensar que en no toda España hay comarcas y la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad a nivel estatal. También hay que decir que hay comarcas dispares. No es lo mismo los Monegros que el Somontano y con esa propuesta podría no haber una seguridad efectiva.

–¿Y que solo haya tres agentes en un cuartel es lógico?

–No es lo general. Es un puesto en el que hay tres porque al resto de los guardias civiles no les parece atractivo como destino. Yo trato de combatir esa circunstancia de forma forzosa. A mí los aragoneses me exigen seguridad y que no les llore con mis problemas. Por ello empleo a esos tres miembros al máximo y si uno de ellos tiene que recorrer kilómetros para unirse a otro guardia de un puesto diferente y así formar una patrulla lo hago. No voy a tener a personas de brazos cruzados.

–En la celebración a nivel nacional del 175 aniversario de la Guardia Civil, en Huesca, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska habló de ustedes como instrumento para combatir la España vaciada. ¿Comparte esa visión?

–Creo que podemos ser un elemento cooperador para que la población se fije en el territorio.

–Interior tiene prevista una importante inversión en infraestructuras, nada menos que 31 millones con los que quiere construir una nueva Comandancia de Zaragoza en Valdespartera. ¿Cómo van los plazos tras el anuncio? ¿Cree que no acabará como en ocasiones anteriores en el cajón?

–Vi como se inició y gestó el proyecto del 2004, pero vino la crisis y acabó en el cajón. Ahora va a ser una realidad por dos razones: el Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido ya el terreno y porque ya no es una obra que está incluída en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que es una partida extrapresupuestaria. El primer proyecto era más ambicioso, ahora es más racional. El actual emplazamiento se mantendrá como Jefatura de la Guardia Civil en Aragón y como casa cuartel.

–¿Es una necesidad?

–Sí, es necesario porque el actual emplazamiento junto a la Puerta del Carmen no está preparado paras las funciones que aglutina. No se construyó para ser comandancia y hay que pensar que desde el atentado a la casa cuartel en 1987 todo hubo que reestructurarlo.

–¿Qué albergará ese edificio en Valdespartera?

–La jefatura de la comandancia de Zaragoza, las unidades de investigación, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que están ahora dispersados en Casetas, la sala del 062, una residencia para estudiantes y una galería de tiro.

–¿Habrá espacio para las asociaciones profesionales? Hay críticas de que se les expulsó del actual emplazamiento.

–Tendrán su espacio.

–Y a pesar de esas deficiencias Aragón destaca por su nivel bajo de delincuencia. ¿A qué cree usted que es debido?

–Estamos nueve puntos por debajo de la tasa de infracciones a nivel nacional. Hay que pensar que a mayor número de guardias civiles hay mayor potencial de servicio. No obstante, las estadísticas hay que verlas con perspectiva. Este año se está incrementando un poco la tasa, aunque hay que resaltar que los delitos de robos en domicilios han bajado un 20% o los atracos un 18%. Ha aumentado el esclarecimiento de delitos, por ejemplo, en seguridad vial donde ha habido un esfuerzo para controlar los carnets falsificados.

–¿Cree que todavía se puede mejorar?

–Claro. Estamos ahora muy centrados en las estafas a través de internet. De hecho, vamos a realizar una campaña con empresarios y también ciudadana para mentalizar de los problemas existentes en la red y las precauciones necesarias a tomar. Me recuerda a cuando en el 2008 solicitábamos a los agricultores que no dejaran en medio del campo su maquinaria ante los robos que había. Fue una labor de prevención.

–El trabajo de los Greim en el Pirineo aragonés es brillante con los rescates de montaña. ¿Cree que un día se cobrarán?

–La Guardia Civil nunca va a cobrar porque por otros servicios no lo hace. En Aragón hay siete unidades de montaña que hacen el 45% de los rescates de toda España. Debemos centrarnos en dar una respuesta rápida. Lo que sí creo es que es necesario que se conciencie que en determinados deportes hay que federarse e incluso exigir seguros.

–En la celebración del 175 aniversario de la Guardia Civil celebrado en Huesca el ministro Marlaska pidió a la Guardia Civil “actualizar el corazón y la mente”. ¿A qué cree que se refería?

–Se lo tendrá que preguntar a él. Yo le puedo decir que los principios los mantenemos porque nos dan honor, pero que estamos actualizados. Los primeros guardias civiles solo iban a pie o caballo y ahora hasta hay una unidad marítima.

–En estos momentos hay 80 GRS y diez funcionarios de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de Teruel en Cataluña. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? ¿Por qué no han sido activados a diferencia de la Policía Nacional?

–Eso depende de Interior. En la anterior ocasión si lo fuimos, en esta han estado operativos para custodiar acuartelamientos e infraestructuras por lo que de brazos cruzados no han estado.