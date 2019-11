Las familias critican que la falta de fisioterapia y enfermería en clase "excluye" a sus hijos

Más de 200 personas unieron este lunes sus fuerzas y su tiempo para concentrarse en la plaza España de Zaragoza y gritar «basta ya» contra la falta de fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de enfermería en los colegios públicos donde asisten sus hijos con necesidades educativas especiales. «Esta situación es inadmisible, causa sufrimiento a las familias y no vamos a permitir que se excluya y discrimine a nuestros hijos», señala una de las madres afectadas durante la protesta.

A la misma han acudido alumnos, compañeros de los centros de estos menores con discapacidades, madres, padres y abuelos. Todos a una por un objetivo común: «Que esto no se vuelva a repetir». Así lo transmite a este diario Felipe Valdivia, otro de los padre afectados presente en la protesta. «El curso empezó y este personal no docente no estaba. Nos dimos cuenta de que nos estaban tomando el pelo, que los mensajes que nos transmitían no eran fiables y por eso decidimos crear una plataforma. La gestión de este tipo de personal es desastrosa», indicó.

Además de pitos y gritos de Más auxiliares y menos despachos o Más personal en los centros durante la concentración se pudieron leer pancartas que rezaban: Político, ¿si fuera tu hijo que pasaría?; SOS enfermeras auxiliares; Basta ya, Educación digna; o El personal no docente no es un capricho es una necesidad. Precisamente este lunes por la mañana estas familias mantuvieron una reunión con representantes de Educación que, según Valdivia, les transmitió que «el problema está solucionado» porque faltan solo por concretarse siete contratos. «De los 24 profesionales no docentes requeridos se han hecho 17 contratos», indicó este padre y así confirmaron también fuentes del Departamento de Educación. Estos están incorporados en los centros desde el pasado mes de octubre.

«Nosotros estaremos vigilantes a que no se queden necesidades sin cubrir y verificaremos que las plazas se cubren y que son suficientes para atender a los niños. Lo que sí estamos de acuerdo ambas partes es que hay que cambiar el sistema de contratación, porque este está demostrado que es ineficaz», indició Valdivia. «Hay que reformarlos e implementar una fórmula de contratación diferente», reiteró.

ÚLTIMOS TRÁMITES

Por su parte, desde Educación garantizan que los siete contratos que restan de los 24 previstos se espera que se incorporen «en los próximos días», a falta solo de los «últimos trámites». Cuando estén incorporados se unirán a los 45 profesionales de enfermería y fisioterapeutas que componen la plantilla «estable» de Educación y que están «trabajando con normalidad» en sus centros. En total serán 69 los profesionales sanitarios que habrá este curso en los centros. «Educación y Hacienda han trabajado en un proyecto para dos años sobre esta situación que trate de garantizar que el año que viene estas plazas estén cubiertas desde el principio de las clases», aseguraron desde la consejería.

“TENGO QUE ESTAR EN CLASE CON MI HIJO TODOS LOS DÍAS”

El testimonio de la zaragozana Carolina Apuntate es solo un ejemplo de la situación que atraviesan las familias del alumnado que requiere necesidades especiales en el aula y que, un año más, ha llegado o llegará tarde. «La situación me lleva a estar todos los días en clase con mi hijo porque requiere cuidados constantes y un respirador», explicaba este lunes.

Álvaro, que así se llama el menor, tiene una escolarización combinada, lo que le lleva a asistir unos días al colegio Alborada y otros al Espartidero. «En Alborada el profesional se incorporó hace una semana, pero lo ha hecho a 30 horas y no a 37, como debería ser», explicaba Apuntate instantes antes de que comenzará la concentración de los padres en la plaza España de Zaragoza. En el caso de Espartidero ni el personal de enfermería ni el auxiliar se han incorporado. Sí lo ha hecho, también en Alborada, el fisioterapeuta.

Esta aragoneasa indicaba, además, que la persona para atender a su hijo es un auxiliar, cuando él lo que necesitaría sería una enfermera. «No es el perfil adecuado porque no tiene los conocimientos necesarios», explicaba. «Por mi hijo hago lo que sea, afortunadamente tengo una reducción de jornada laboral, pero tengo que organizar mi día en función de asistir al aula con mi hijo. También tengo otra niña, una casa que llevar...», lamentaba.

Esta madre, que entiende que Educación depende de Hacienda para hacer estas contrataciones, sí solicita a la consejería dirigida por Faci «que esto no vuelva a ocurrir» el próximo año y los profesionales estén incorporados en los centros desde el primer día.

«El año pasado, por ejemplo, no tuvimos ningún problema. Desde el primer día de colegio estaban los profesionales contratados, pero este no ha sido así. Ahora me pongo en la situación de las familias que llevan dos años sufriendo esto y no me lo quiero ni imaginar», reiteró Apuntate.