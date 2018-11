Las familias de las víctimas del accidente de la brigada helitransportada sienten que la causa se cerró "en falso"

Las familias de las víctimas del accidente de la brigada helitransportada de Alcorisa (Teruel) sienten que la causa se ha cerrado “en falso” porque, ha afirmado una de sus abogadas, Sagrario Valero, lo único que querían con la investigación es que se determinara el causante del accidente, no indemnizaciones.

Así lo ha afirmado Valero en su intervención en la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre el accidente de la brigada ocurrido en 2011, en el que fallecieron el piloto de la aeronave, un agente de Protección de la Naturaleza (APN) y cuatro brigadistas, mientras que otro de sus compañeros resultó herido de gravedad.

Según ha explicado la abogada, las familias se han sentido indefensas porque no se permitió que la instrucción continuara cuando no había informe definitivo de investigación de la comisión de accidentes de aviación, sino un borrador en el que se hace constar que hubo un fallo de una pieza mecánica, pero no se dice cuál.

Según esta abogada, el informe definitivo sí especificaba la causa para poder seguir el procedimiento penal, en concreto, que la pieza, que era fundamental para el funcionamiento del helicóptero, se había colocado sin control del boletín de obligado cumplimiento.

“Fue un fallo en el control de calidad de mucha gente”, ha dicho, ya que el fabricante no hizo constar que la pieza estaba afectada por un boletín de 2005 y se instaló en el helicóptero quizá porque se pensó que era de 2008, que es cuando se compró.

Lo normal, ha dicho, sería que en España se establecieran que la empresa que va tenga un helicóptero, cuando tenga que colocar una pieza, siga toda la cadena de custodia y controle que todos los boletines se han cumplido.

La abogada ha insistido en que se cubrió la responsabilidad civil con las indemnizaciones, pero las familias se han quedado “con el dolor”, porque no han podido depurar la responsabilidad respecto a lo que pasó realmente, sobre todo para que no vuelva a pasar.

Porque en este caso, ha remarcado, hubo un problema de control de calidad, una “imprudencia profesional de tal entidad” que entra en el derecho penal, y si hubiera seguido el caso se habría dado con el responsable.

Ha admitido que no hay posibilidades de que se reabra la causa salvo que hubiera hechos nuevos, que es precisamente lo que defendió cuando estuvo el informe definitivo de investigación al que tuvieron que esperar las familias porque no tenían capacidad de seguir investigando con un peritaje.

En todo caso, no cree que esta comisión sirva para que se aporten hechos nuevos para que pudiera reabrirse el caso y tampoco que haya responsabilidades políticas, porque fue “un accidente”, pero está convencida de que les da esperanza al sentirse escuchadas.