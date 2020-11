Los farmacéuticos de Aragón se ofrecen a realizar los test de antígenos

Aragón no contempla por el momento la realización de test de antígenos en las farmacias de la comunidad, pero este sector, a la espera de que la DGA cambie de opinión o el propio Ministerio de Sanidad no vea con tan malos ojos la propuesta que ha partido de la Comunidad de Madrid, está dispuesto a colaborar. «No es que no lo veamos viable, es que nos llevamos ofreciendo desde marzo a la consejería para ayudar en todo lo posible porque también somos sanitarios y podríamos ayudar a descongestionar la Atención Primaria y los hospitales», indicó a este diario Raquel García, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

Lo que el Gobierno de Ayuso ha pedido en Madrid es realizar test de antígenos masivos a la población antes de la Navidad con el fin de poder garantizar las reuniones familiares. La estructura para realizar tal cantidad de pruebas serían las boticas, pero García tampoco considera que la solución sea «realizar antígenos de golpe» principalmente «porque es un resultado del momento y no significa que sea inmune, porque mañana o en unas horas pueda estar contagiado», indicó. «Si uno se lo hace y sale positivo, obviamente guarda la cuarentena, se confina y no viaja. Pero si sale negativo y acto seguido me voy a juntar con gente, soy igual de vulnerable y se requieren las mismas medidas de seguridad. Además, no son efectivos al 100%», explicó García.

Más allá de la petición concreta de Madrid de cara a las Navidades, que es «una ocurrencia de un dirigente», según tildó el pasado miércoles la consejera de Sanidad, Sira Repollés, desde las boticas aragonesas insisten en que pueden apoyar al Salud con casi 700 farmacias para la realización de tanto test de antígenos como de anticuerpos. De hecho, esta oferta la plantearán el próximo 26 de noviembre en una reunión que tienen prevista con Sanidad.

Protocolo «riguroso» / «Realizar test en las farmacias conlleva un protocolo de seguridad muy estricto de acuerdo a Salud Pública», añadió. Se refiere García a la posibilidad que existe actualmente de que estos test se los pueda hacer una persona en casa, sin comunicar su resultado a la Administración, y con el riesgo que eso conlleva. «Estamos capacitados para hacer estas pruebas, pero también sería adecuado refrescar las nociones básicas a los farmacéuticos con algo de formación y, además, adecuar unas instalaciones para ello», dijo García.

También la protección será «fundamental» para estos profesionales. «No podemos ponernos en riesgo. Si atendemos a pacientes que pueden tener síntomas, en un establecimiento donde también además vienen otros pacientes, hay que extremar las medidas y los circuitos deben estar bien cerrados», indicó