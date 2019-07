Los farmacéuticos quieren cobrar un plus por las horas de guardia

Los farmacéuticos españoles quieren cobrar las horas de guardia y van a reclamar a las comunidades autónomas que apliquen, en la medida de sus competencias, este incentivo en el sector. De este modo, estos profesionales desean equipararse a los incentivos que ya reciben los médicos o los enfermeros por sus horas extra.

Si la iniciativa saliera adelante, España también entraría a formar parte del listado de países que otorgan compensaciones a las farmacias abiertas 24 horas. De momento, sigue siendo una de los pocas países de Europa que no paga este servicio.

Los socios de la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FAFE) se reunieron la semana pasada en Madrid en su última asamblea general y aprobaron la iniciativa de empezar a negociar. «Pedir esta remuneración no es una idea descabellada y, por la carga de argumentos que tenemos, creo que sí podremos lograr este incentivo», declaró a este diario Javier Ruiz Poza, presidente de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza (AFEZ), que asistió al encuentro de la patronal.

«Todos los servicios de urgencias se remuneran», esgrimió. «Ofrecemos un servicio gratuito para el usuario y para el Salud, en el caso de Aragón, de acceso rápido y seguro, siempre y 24 horas», insistió Ruiz.

Los propietarios de las boticas argumentan que la ley sanitaria les obliga a tener abiertas algunas farmacias toda la noche, pero no tienen ningún tipo de plus por ello —como sí ocurre con otras profesiones sanitarias—, al tiempo que les supone unos costes especiales. «El farmacéutico adjunto y trabajadores que hacen esas guardias sí las cobran, pero no el titular», añadió. «Hay que hacer una reflexión sobre el importante esfuerzo asistencial y económico que se realiza desde las farmacias. La mayoría no cubre los gastos con los beneficios del sistema, sino que son modelos deficitarios», dijo Ruiz.

Desde la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE) ya se había propuesto la idea en alguna ocasión, pero la reciente asamblea de Madrid supuso refrendar la iniciativa de manera oficial por todos los socios. El colectivo también considera que «el primer paso» debe empezar por valorar las guardias de las oficinas de farmacia al nivel europeo.

El Salud no LO contempla / Después del respaldo, el siguiente paso ahora recae en las comunidades, que son quienes tienen la competencia respecto a la regulación de las guardias. «Aquí suscribimos lo hablado en Madrid y, aunque aún no se ha producido el contacto con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, lo haremos de forma estructurada», apuntó Ruiz, dispuesto a negociar este incentivo.

Por último, el presidente de los farmacéuticos empresarios de Zaragoza reiteró que en Aragón hay muchas boticas, dada la dispersión geográfica, lo que conlleva muchas guardias. «Todo incentivo puede generar una ilusión para un sector que acarrea problemas», añadió.

De momento, la propuesta no ha llegado a la Consejería de Sanidad. El Gobierno de Aragón está en funciones y no se tiene previsto ningún tipo de reunión al respecto de este tema. «No se ha recibido nada y no se contempla», precisaron a este diario fuentes del Departamento de Sanidad.

Los empresarios farmacéuticos también apuntan que la normativa de servicios de urgencias data de hace más de 50 años, de ahí que urgan un cambio porque las boticas «ya no son como antes». La legislación actual establece que debe haber una farmacia abierta cada dos kilómetros y en los municipios con población superior a los 20.00 habitantes también es obligatorio que haya servicio 24 horas.

Licencias / La asamblea de la patronal en Madrid sirvió también para exponer «un posicionamiento estratégico» del sector para los próximos años, según detalló el presidente de AFEZ. Así, durante el encuentro otra de las medidas que se pedirá a las administraciones locales será limitar las licencias de apertura de nuevas farmacias con el fin de asegurar la viabilidad de los establecimientos. También se quiere limitar la entrega de medicamentos a domicilio solo para pacientes con limitaciones.