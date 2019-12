La FAS, la Plataforma contra el racismo y Zaragoza Acoge inciden en un correcto trato a los menores no acompañados

La responsabilidad en torno a los menores no acompañados corresponde a la comunidad autónoma y lo único que tiene que primar a la hora de abordar la realidad de estos menores, “es que son menores, no que son inmigrantes”. Así lo ha explicado esta mañana la portavoz de la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Plataforma Ciudadana contra el racismo y Zaragoza Acoge-Bienvenidos Refugiados, Nuria Arjol, que ha hecho hincapié en que este mensaje tiene que trasladarse frente a los comentarios que en las últimas semanas se están produciendo en relación a algunos acontecimientos que “tienden a vincular hechos concretos con un colectivo”. Arjol ha destacado que “el que haya habido algún problema con algún menor, no quiere decir que el colectivo de Menores No Acompañados sea un problema”.

España es un Estado de Bienestar y por lo tanto, la respuesta que se tiene que dar ante estos casos “de menores que en la mayoría de los casos han estado en situaciones complicadas”, tiene que estar en base a este concepto.

El próximo día 18 de diciembre se llevará a cabo una concentración a las 19.00 horas en plaza España con motivo del día de las personas migrantes para “demandar que la realidad se tiene que asemejar a la legalidad”. El marco legal establece tanto el derecho a migrar, como el asilo y el refugio, pero las cifras reales alcanzadas hasta el mes de diciembre del año 2019, reflejan que han muerto más de 1.300 personas en ese movimiento migratorio y más de 500 tratando de llegar a las costas europeas. “Entendemos que es fundamental demandar vías de tránsito seguras, refuerzo de la cooperación al desarrollo y la defensa de los derechos humanos”, explicó Arjol. Además, estas organizaciones han querido remarcar todo lo positivo que estas personas pueden aportar desde el punto de vista económico, social, cultural y humano y eliminar esos discursos que lo único que hacen es crear “una sensación de miedo que se basa el desconocimiento”.

En términos generales, Arjol ha explicado que entienden hay que incrementar los recursos dirigidos a los menores no acompañados así como el número de profesionales que están trabajando con ellos y, además, hay que dar una gran importancia al trabajo que se está realizando en ese sentido.