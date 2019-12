Figueruelas ve con buenos ojos la fusión de PSA con Fiat-Chrysler

Los principales representantes sindicales de la planta de Opel en Figueruelas ven con buenos ojos la fusión entre PSA y Fiat Chrysler (FCA), ratificada en este miércoles por ambos gigantes de la automoción. La operación, que creará el cuarto grupo automovilístico del mundo por volumen de ventas y el tercero por ingresos, no conllevará el cierre de fábricas, tal y como han confirmaron las compañías en un comunicado. «La nueva entidad tendrá el liderazgo, los recursos y la escala para estar a la vanguardia de una nueva era de movilidad sostenible», han destacado las firmas dentro de una operación que generará sinergias anuales de aproximadamente 3.700 millones de euros.

Por todo ello, los representantes sindicales de Figueruelas consideran que la fusión puede ser beneficiosa en un entorno cada vez más competitivo en el que ganar tamaño y dimensión se adivina fundamental. «Valoramos muy positivamente la operación porque va a dar una fuerza muy importante al grupo», ha subrayado el responsable de la sección sindical de UGT en la fábrica zaragozana, José Carlos Jimeno. «Han sido claros y rotundos en que no habrá afecciones en las plantas y lo vemos más como una oportunidad que como un problema», ha incidido el también vicesecretario segundo del comité mundial del grupo PSA.

Por su parte, fuentes de la Federación de Industria de CCOO en PSA han subrayado que el anuncio de que la operación no conllevará el cierre de fábricas «es un buen comienzo», mientras que el gerente del Clúster de la Automoción de Aragón, David Romeral, ha considerado que la fusión desde el prunto de vista empresarial es «muy lógica». «El sector tiene una serie de retos, como la reducción de emisiones o los cambios en la movilidad, que requieren de inversiones multimillonarias en I+D; siempre es más fácil afrontarlas con un mayor volumen de producción», ha indicado Romeral, que ha apuntado que las dos empresas son «complementarias».

Así, ha recordado que PSA, más avanzada en temas de electromovilidad, está muy posicionada en Europa, mientras FCA lo está más en EEUU y Latinoamérica, dos mercados «muy importantes». «A nivel de empleo tenemos el ejemplo de hace dos años, cuando Opel se integró en PSA y no ha pasado nada», ha señalado.

En un primer momento, el anuncio de la fusión generó cierta inquietud en las tres factorías que PSA tiene en España (Figueruelas, Vigo y Madrid) y en sus 14.000 trabajadores directos, aunque el hecho de que FCA no cuente con plantas en el país y el comunicado enviado este miércoles han calmado los ánimos. «Desde el punto de vista sindical hemos de ser cautos, pero pensamos que es un buen comienzo», han indicado desde la Federación de Industria de CCOO.

Las fuentes sindicales han insistido en que lo importante para Figueruelas y sus casi 6.000 empleados es que la factoría esté «a tope» de producción. En este sentido, han recordado que pronto habrá que decidir que ocurre con el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross. «En el 2020 ya nos deberían decir los remplazos», han asegurado desde CCOO. «Estamos trabajando bien, por lo que no debería haber ningún problema en seguir fabricando aquí estos modelos», ha dicho Jimeno, que ha indicado que Figueruelas aún tiene capacidad para elevar un poco la producción.

Figueruelas también produce el Mokka y el Corsa. De hecho, la planta se ha visto reforzada con el arranque en octubre de la sexta generación del Corsa y de la versión eléctrica que comenzará a ensamblarse en el 2020. Este modelo se fabricará en exclusiva en Figueruelas (hasta ahora se compartía con Eisenach). Gracias a todo ello, la factoría rozará este 2019 su récord de producción con unos 480.000 coches.

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza también ha confiado en que PSA siga apostando por la planta aragonesa como ha hecho hasta ahora.