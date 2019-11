Una fecha marcada en el calendario

Unos, llevan toda la vida viniendo cumpliendo con la tradición que desde pequeños le enseñaron, otros, por el contrario, es la primera vez que vienen y los ojos llorosos, a pesar de intentar pasar desapercibidos detrás de las gafas de sol, que este año no desentonan por el buen tiempo que acompaña, son lo más normal en un lugar como este.

Fuera, las floristerías aseguran que no han parado de vender flores desde las 8 de la mañana y esperan que pasadas las tres de la tarde, ahí ya no haya «ni un alma» porque las horas fuertes son por la mañana. «Hemos tenido unas horas con mucha afluencia, pero no han dejado de venir en ningún momento», explicaban.

Una vez dentro, el silencio se mantiene y los únicos que se atreven a levantar la voz un poco más de la cuenta son aquellos que ofrecen escaleras para las personas que no tienen al alcance de la mano las tumbas de sus seres más queridos. Cumplir con la tradición año tras año, no significa que los familiares estén en condiciones de subir a una escalera para poder limpiar la lápida. Una ayuda nunca viene mal.

Pero no todo son personas mayores, los más pequeños acompañan a sus padres y a sus abuelos, juntándose así tres generaciones con una misión común: responder a todas las preguntas que los niños hacen sobre el lugar mientras se pasea hasta llegar al lugar correcto. «¿Por qué esas tumbas son tan pequeñas, mamá?» «¿Y esa por qué no tiene flores?» «¿Y esta tan vieja?» «¿Y los animales dónde se entierran?» Isabel intenta enseñar a sus hijos como está estructurado el cementerio: «¿Veís?, estas son las casas, las calles...» Lo que quiere intentar es que desde pequeños no vean este momento como algo triste o de susto sino como algo «normal». Isabel aseguró que la película de Coco, que la han visto recientemente, ayuda a mostrar a los más pequeños la explicación de la muerte y sobre todo, a no vivirlo con tristeza. Ellos asienten a la explicación mientras portan en sus manos las flores que pronto depositarán.