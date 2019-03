Ferraz aplaza al domingo los cambios en las listas del PSOE en Aragón

La comisión federal de listas del PSOE ha aplazado hasta el domingo su decisión sobre las candidaturas socialistas de Zaragoza y Teruel al Congreso y al Senado y al Ayuntamiento de la capital aragonesa después de la reunión mantenida esta mañana en la sede de Ferraz, en Madrid. En la misma han participado, entre otros, el secretario de organización del partido en Aragón, Darío Villagrasa, la secretaria provincial en Teruel, Mayte Pérez, y el secretario provincial en Zaragoza y también presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Por parte de Ferraz, la mesa estaba presidida por José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento. Según las fuentes consultadas, el ambiente ha sido cordial, pero por momentos también tenso, ya que Ábalos estaba bastante sorprendido (por no decir decepcionado) con la polémica surgida esta semana en Aragón. En la reunión se han escuchado todos los posicionamientos y ahora se tratará de llegar a un acuerdo consensuado (o no) para que Pilar Alegría pueda incluir alguno de los nombres de su equipo que ahora mismo no están en la listas aprobada por el comité regional.

Alegría presentó el sábado un acta de disconformidad con el resultado de la lista elaborada por el comité provincial de Zaragoza para el ayuntamiento de la capital aragonesa, en la que no se incluyen en los primeros puestos a miembros de su equipo.

La candidatura es la menos continuista de todas las presentadas por los socialistas en Aragón. De hecho, de los seis concejales actuales, solo dos mantienen un puesto en la nueva lista: Marta Aparicio, que va como número cinco, y Lola Ranera, como número siete. El actual coordinador del grupo municipal, Horacio Royo, será el número dos de Alegría tras recibir 141 votos a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones. Ros Cihuelo, ahora directora general de Derechos de los Usuarios de la DGA, será la número tres, Alfonso Gómez el cuatro y Marta Aparicio la cinco, Ignacio Magaña el seis y Lola Ranera la siete.

«Es lo que han querido los afiliados», ha defendido durante toda la semana Juan Antonio Sánchez Quero, que ha hecho oídos sordos a los llamamientos que le ha realizado el líder del PSOE aragonés y presidente de Aragón, Javier Lambán, para evitar que el caso llegara a Ferraz. Pero al final ha llegado a Madrid y falta saber el dictamen definitivo. Habrá que esperar al domingo. En Madrid, desde que saltó la noticia, siempre han confiado en que el PSOE aragonés, con Lambán a la cabeza, hubiera resuelto sus problemas sin necesidad de tener que asumir la pelota en el alero de Ferraz.

Asimismo, como Aragón tampoco ha propuesto alternativas a para relevar a Ignacio Urquizu (Congreso), Óscar Galeano (Senado) e Inés Ayala (Parlamento europeo), tres figuras defenestradas por Ferraz, tendrá que ser desde Madrid donde se asuma la decisión de sus sustitutos en las respectivas candidaturas. Los rumores apuntan a Miguel Dalmau, Víctor Ruiz o Altamira Gonzalo. Todos ellos fueron las cabezas más visibles que, junto a Susana Sumelzo, se alinearon desde Aragón con Pedro Sánchez cuando este fue desbancado de la secretaria general el 1 de octubre de 2016, demarcándose de la posición mayoritaria del PSOE en Aragón