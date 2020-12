Un festivo de lo más completo

Largos atascos en los accesos a los centros comerciales, autobuses con el cartel de completo iluminado, trabajadores contentos con los resultados obtenidos y, sobre todo, muchas personas con bolsas en la mano preparándose para esta Navidad en la que, aunque sea diferente, no van a faltar los regalos.

Así se resume el día de ayer. Un festivo más en el que los centros comerciales de la capital aragonesa se llenaron de gente durante todo el día. Además, esta apertura se vio favorecida por el fin del confinamiento de las tres capitales de provincia, que permitió durante todo el puente recibir a una gran cantidad de personas que disfrutaron del ambiente navideño que ya se empieza a respirar. Unos aprovecharon para quitarse de encima los regalos y no dejarlo para última hora. Otros, sin embargo, empezaron a mirar regalos para Papá Noel y los Reyes Magos a pesar de que aún esperarán unas semanas para hacer las compras definitivas. «Estamos mirando pero vendremos otro día más tranquilo y con menos gente para empezar a comprar», contó Pablo junto a su mujer en Gran Casa. Esta gran superficie, a pesar de tener grandes competidores como Puerto Venecia y la reciente inaugurada Torre Outlet, abrió sus puertas por todo lo alto y superando con creces las expectativas de los comerciantes. Ana Lasala es una de las trabajadoras de Etam en el centro comercial del Actur y aseguró que, a pesar de ser martes, «se ha vendido como un sábado». «La mañana ha ido bastante bien y, a pesar de que a mediodía se ha notado un descenso debido a que la restauración de la zona de arriba está cerrada, la tarde ha seguido bien». En esta tienda, a la hora del pago piden los códigos postales de los consumidores, una medida que ayer les sirvió para darse cuenta de que muchas de las personas que iban a comprar no eran de la capital aragonesa, «algo que no ocurría desde hace tiempo pero que ya se ha notado desde el primer día que quitaron el confinamiento perimetral», explicó la dependienta.

En la tienda White Eliss, Regina Castiello aseguró que ni ella ni su compañera se esperaban tanto movimiento y que, «ya que se trabaja en festivo, se agradece también el no estar de brazos cruzados». Además, Castiello explicó que abriendo en día festivo se estaba intentando solucionar las pérdidas del resto del mes que tan complicado ha sido.

El frío y la poca movilidad que se le permite a los zaragozanos en un puente como este hizo que ayer Puerto Venecia fuera uno de los sitios favoritos para pasar el día al resguardo del cierzo. Para ello, más de uno tuvo que sufrir los atascos que se formaron en el acceso y las largas filas en cada tienda para conseguir mantener el número de personas permitidas en el interior.

Nada de esto frenó a todas esas personas que acudieron tienda por tienda y que hicieron que se superaran las expectativas que se tenían en un principio. En la tienda de Rituals, la encargada Arancha Fuster contó que antes de las 15.00 horas ya se había superado el objetivo marcado para ese día.

«Hemos facturado el doble de lo previsto para un día como hoy y, a pesar de que el sábado también Zaragoza estaba ya abierto, ha ido mucho mejor hoy», contó Fuster. Desde esta marca, se tiene esperanzas en las navidades debido a que el Black Friday «superó las cifras alcanzadas del año pasado» a pesar del cierre de la capital aragonesa. «Tenemos una venta online que ha funcionado muy bien estas semanas y creemos que, aunque tenemos unos objetivos de un 22% menos que el año pasado, volveremos a sorprendernos», contó.