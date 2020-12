El fin de año más deseado

Esta Nochevieja las calles no sonaran a fiesta hasta el amanecer. Las plazas de las ciudades y pueblos estarán desiertas, silenciosas, tristes. El 2020 va a ser despedido con restricciones, entre el desánimo, el hartazgo, la esperanza y la necesidad. La de abrazar, la de juntarse con familiares y amigos sin importar el número y sin pensar si son allegados de cara a las administraciones públicas. Con la mirada y la confianza puesta en la vacuna. Y con una cifras desoladoras: 2.666 víctimas por el coronavirus solo en Aragón, donde 80.617 personas (diagnosticadas) se han contagiado.

Aragón entrará en el 2021 con las primeras dosis empezando a hacer el efecto esperado y deseado en aquellos mayores y sanitarios que ya han sido vacunados. El Gobierno de Aragón ha decidido mantener las restricciones como consecuencia del incremento en la incidencia acumulada de casos detectados y con la mirada puesta en los próximos días. Tras los 425 casos de coronavirus detectados ayer, la comunidad recibirá el nuevo año en nivel 3 (con aforos ampliados), con sus tres provincias confinadas perimetralmente y con diversas restricciones.

Restricciones

Una nueva normalidad que tendrá excepciones porque hasta el día 2 están permitidos los desplazamientos interautonómicos e interprovinciales para visitar a familiares, que no allegados, y siempre que se haga con una declaración responsable. Además, el toque de queda se ampliará solo esta noche hasta la 1.30.

En una Nochevieja en la que las reuniones multitudinarias de amigos son la norma, los encuentros se limitaran a 10 personas y en casa. Porque los bares tendrán que cerrar antes de la hora de cenar y ya no volverán a abrir hasta el día siguiente.

La típica imagen de la plaza del Pilar abarrotada de gente pasando frío y esperando las campanadas será historia porque este año permanecerá vallada para evitar que algún nostálgico se acerque hasta el Ayuntamiento de Zaragoza para tomarse las 12 uvas y brindar por sus 12 deseos. El consistorio quiere evitar cualquier aglomeración espontánea y por eso se van a controlar todos los puntos en los que suele haber celebraciones masivas. También en Huesca y Teruel han puesto en marcha dispositivos especiales que eviten las reuniones en la calle.

Sin cotillones

No habrá bares, ni discotecas, ni salas de fiesta en las que bailar hasta el amanecer. El ocio nocturno lleva 277 días cerrado en un «año para olvidar». Así lo resume Alberto Campuzano, de la Asociación de Discotecas y Ocio Nocturno. La de hoy es la mejor noche para estos negocios. La oferta es de lo más variada y se adapta a todas las necesidades y bolsillos. Desde cotillones que incluyen cena y música, hasta entradas gratuitas. «La variedad es infinita. Nos adaptamos a lo que nos piden los clientes pero este año no nos han dejado hacer nada y vamos a perder nuestra mejor noche en un año ruinoso», lamenta.

En un día como hoy los bares acostumbran a recibir grupos de amigos y familiares. «Es un día en el que no se para, se van unos y vienen otros», explica Luis Femia, de la Cafés y Bares, que confía en que vuelva a suceder lo mismo que en Nochebuena. «La respuesta de la gente fue muy buena, siguen mostrando su confianza en el sector y los bares estuvieron llenos durante toda la jornada», explica. Eso sí, cumpliendo los aforos, del 30% en el interior y el 100% en las terrazas.

«Despedimos el 2020 cansados y sabiendo que las Administraciones no han sabido actuar, no han tenido previsión y no tienen pensado ayudarnos», denuncian ambos. Además, no creen que el 2021 vaya a ser mucho mejor, al menos en el primer semestre del año.

El sector de la hostelería ha sido uno de los más golpeados, pero el hotelero no está mucho mejor. Con las restricciones de la movilidad la mayoría han optado por mantenerse cerrados y tampoco han podido programar cotillones.

Tampoco en las casas rurales

Las casas rurales este año acogerán a pocos grupos de amigos que deciden escaparse para despedir y recibir el Año Nuevo en convivencia. Según explica el presidente de la Asociación Aragonesa de Turismo Rural, Jesús Marco, el nivel de ocupación es del 20%. Una cifra irrisoria comparada con el 2019, cuando se llegó a rozar el 90%.

En la provincia de Teruel no hay prácticamente ninguna casa rural reservada, en la de Huesca apenas alcanzan el 10% y en la de Zaragoza el 40%. «Con el cierre perimetral se han cancelado las pocas reservas que recibimos durante los días en los que se flexibilizaron las normas», explica Marco, que pide un plan de rescate también para las casas rurales.

Pese a todos los malos datos, a las filas del paro y a las del hambre, el 2021 se presenta esperanzador. Al menos, en lo sanitario, y se confía en que en verano habrá un alto porcentaje de población inmunizada que permitirá recuperar algo de esa normalidad previa al confinamiento.

Para que esto suceda todavía falta mucho y se teme un nuevo repunte en el número de casos tras las fiestas navideñas, a pesar de las restricciones, diferentes según la comunidad autónoma. La cuarta ola podría llegar en los próximos días, y que no suceda depende de uno mismo.