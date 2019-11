La Fiscalía recurrirá la sentencia contra Rodrigo Lanza y su defensa pide 1 año de cárcel

Ante el veredicto del jurado popular en el conocido como crimen de los tirantes, la Fiscalía pide una sentencia condenatoria por un delito de lesiones graves en concurso ideal con un homicidio con imprudencia grave. Como circunstancia agravante añade la alevosía, el ensañamiento, los motivos ideológicos y la reincidencia por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona.

La pena a imponer solicitada por el ministerio público propuesta por el ministerio público es de 12 años de prisión y el pago de 150.000 euros de indemnización, así como al Salud el pago por la asistencia sanitaria de 5.620. Sigue manteniendo la acusación por asesinato de cara a recurrir.

Los abogados de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, Juan Carlos Macarrón y Alexis Guajardo, se adhirieron a la petición del ministerio público y solicitaron 750.000 euros como responsabilidad. El abogado de la acusación popular que ejerce Vox también pide 12 años de cárcel al igual que sus compañeros de la acusación y anunciaron un recurso por un delito de asesinato.

La defensa, ejercida por Endika Zulueta, señaló que el único tipo penal es que los hechos son un delito lesiones que tiene una pena de tres meses a tres años en concurso con un delito de homicidio imprudente de uno a cuatro años de cárcel. Señala que no puede agravarse la pena con ensañamiento, alevosía y motivos ideológicos como hechos autónomos porque el veredicto redactado por el juez no fue redactado para ser acusado por dicho delito. Tampoco piden la reincidencia porque no lo plantearon inicialmente. Añade que se aplique atenuante de arrebato y pide un año de prisión para Lanza y la inmediata puesta en libertad.

El juez no deja en libertad a Lanza a la espera de la sentencia que dictara la semana que viene.