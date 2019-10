La forzosa normalidad

El PSOE aragonés parecía estar librándose en esta precampaña de tensiones, pero justamente anteayer, la víspera de la visita de Pedro Sánchez a la comunidad, trascendía que los presidentes autonómico y provincial del partido, Javier Lambán y Juan Antonio Sánchez Quero, habían enviado una carta al secretario de organización nacional, José Luis Ábalos, para relevar a la cabeza de lista por Zaragoza, Susana Sumelzo. Una petición no atendida, ya que ni siquiera se planteó en la ejecutiva provincial.

Así que ayer, todos afrontaron el papelón de simular unidad en los actos electorales, a los que acudieron los tres protagonistas. No hubo malas caras, incluso hubo reparto de elogios de Sumelzo a Lambán por la labor del Gobierno de Aragón en su discurso, y un cariñoso abrazo y dos besos al darse el relevo en la tribuna. Al menos no tuvieron que sentarse juntos en la mesa de la comida-mitin de Huesca, en la que Sánchez estuvo junto a Lambán. No hubo mucha mala cara comiendo la paella, estofado y helado que compusieron el ágape socialista.

No dejó de ser curioso que Lambán insistiera en sus discursos en que al PP le ha faltado la «generosidad» que tuvo el PSOE al permitir el Gobierno de Rajoy. No parecía que lo hiciese con mala intención, pero fue esa postura del partido, frente al célebre «No es no» de Sánchez, la que precipitó la caída del secretario general, luego repuesto en el cargo. Y también fue una postura en la que le respaldó Sumelzo.

Con los precedentes, todo hace indicar que en la campaña habrá un equipo autonómico y otro nacional, sin mucho contacto, como en la anterior. Si se quiere ver en positivo, la estrategia no les salió mal.