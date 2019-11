Fraga aprueba unos presupuestos centrados en la renovación urbana

El Ayuntamiento de Fraga aprobó en el pleno extraordinario del pasado jueves un presupuesto de 13.279.900 euros para el próximo año 2020. Las inversiones centradas en la renovación urbana, que se cuantifican en algo más de 1.300.000 euros, han sido criticadas por la oposición al considerar que no se han detallado suficientemente. «Hacen falta proyectos más definidos», criticaron desde el PSOE.

El presupuesto fue aprobado con el voto a favor del grupo del Partido Popular y de los dos concejales de Compromiso por Fraga, mientras que el PSOE votó en contra. Ciudadanos y el PAR se abstuvieron. Según los naranjas las cuentas son «continuistas» y «sin novedades».

La alcaldesa, Carmen Costa, que no explicó detalladamente el presupuesto en el pleno, apuntó algunas de las inversiones que se quieren realizar a lo largo del próximo ejercicio, como son el acondicionamiento del solar de casa Dueso, la rehabilitación de casa Cota, junto al palacio Moncada, el anteproyecto para la rehabilitación del cine Florida, la recuperación del bar Flavia, como cafetería y albergue o la conversión del estacionamiento de la pista de Santa Quiteria como zona regulada gratuita. Esta última actuación propuesta por el grupo municipal de Compromiso por Fraga. La intención del equipo de Gobierno es ir «priorizando» las actuaciones a lo largo de todo el año.

falta de información / Los socialistas lamentaron que no había recibido suficiente información a la hora de valorar las inversiones, una circunstancia que decantó su voto en contra. «Se ha demostrado la falta de transparencia y la improvisación en la gestión municipal», explicaron. Por otro lado, no pudo votar el nuevo concejal de Podemos Equo, Alfonso Callejero, que tomó posesión del cargo en el último punto del orden del día del pleno. Desde el consistorio defendieron este procedimiento indicando que el nuevo integrante de la corporación no había estado presente en las comisiones preparatorias, por lo que no tenía la base suficiente para valorar su posición.

De forma paralela se aprobó también la firma del convenio por el que la empresa Espectáculos Florida 135 cede de manera gratuita al ayuntamiento el uso del antiguo cine Florida por un plazo de 50 años, obligándose a rehabilitar la sala y reservándose el consistorio una opción de compra final.

También se aprobó la concesión del servicio público de regulación y control del aparcamiento a la empresa Estacionamiento y Servicios SAU por un plazo de cinco años. Asimismo, se acordó subir un 0’25% en las retribuciones del personal del consistorio y la ampliación de la plantilla de la Policía Local.