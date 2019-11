Frente al abuso en Colombia

Sara de Alfonso se armó de valentia y decidió ir a trabajar a Colombia con la organización catalana International Action Peace (IAP) como voluntaria para acompañar y proteger la vida de líderes sociales amenazados, en muchos casos de muerte. Según la Defensoría del Pueblo colombiana, más de 500 activistas han sido asesinados en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC a finales de noviembre del 2016. Tres años después, el país dista mucho de haber alcanzado una verdadera paz.

Sara ha conocido de primera mano la fragilidad de esa paz, sumergiéndose en regiones como el Catatumbo, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar o el Meta donde todavía se viven realidades de guerra, donde otros actores armados reconfiguraron un nuevo conflicto copando el territorio dejado por las FARC y donde la coca continua siendo el motor de la economía. También conoció la ilusión de los excombatientes guerrilleros en su tránsito hacia la vida civil tras dejar las armas.

La zaragozana estudió Derecho y Políticas, realizó un master de cooperación internacional y vivió un tiempo en Francia y Chile, pero reconoce que su familia, especialmente su madre, no llevo muy bien el hecho que se marchara a Colombia. «Aparentemente ya se había firmado la paz pero igual salieron todos los tópicos de si me iban a secuestrar, que si el narcotráfico... tampoco me era fácil explicarles que iba a hacer acompañamiento internacional porque es muy abstracto» destaca. «Mi madre me preguntaba: ‘¿vas a ayudar a Colombia?’ y le contestaba que no, que iba a acompañar. Y es lo que hacemos, acompañar a organizaciones campesinas y a sus líderes para brindar espacios de seguridad y que puedan desarrollar sus actividad», incidió.

En este sentido se muestra satisfecha por lo conseguido. «Nuestra presencia logra un efecto disuasorio que evita posibles agresiones y hacemos también incidencia política y observación internacional porque luego trasladamos las preocupaciones a las instituciones, también europea, por la situación que viven las comunidades», explica.

Todavía hoy, considera que se hace difícil hacer entender porqué hay que acompañar y proteger a una persona para que pueda seguir realizando su labor de defensa de los derechos humanos. «Colombia es un país con un problema histórico del campesinado con la tierra y donde siguen muy estigmatizados, hoy hay unos acuerdos de paz que el nuevo gobierno no está cumpliendo, por ese motivo hay muchos líderes sociales que persisten en la lucha por la defensa del territorio y los derechos de sus comunidades y que están en riesgo por amenazas porque se les pretende hacer callar», dice. «Entonces tiene que entrar una figura internacional como nosotros para brindar ese espacio de seguridad porque al final el internacional si es respetado y ayuda a dar una visibilidad al problema», explica la zaragozana.

Los acompañantes internacionales son todoterreno. En el caso de la organización IAP, su chaleco naranja es el elemento más llamativo, pero no faltan las botas de agua, un chubasquero, una fiambrera con cuchara y vaso, un pequeño botiquín, una tienda de campaña, una colchoneta para dormir y una luz frontal porque a muchos lugares a los que van no cuentan con electricidad. Es el kit básico del acompañante.

CONVIVENCIA INTENSA

Durante un año, la cooperante ha convivido de manera muy intensa con comunidades campesinas y ha acompañado a sus líderes. Los vínculos que se crean son muy fuertes. «Pasas mucho tiempo con ellos, si viajas de un pueblo a otro son cinco o más horas de camino y duermes en la misma casa, con el tiempo te van contando su vida, los muchos años que llevan defendiendo los derechos de su comunidad, cómo han tenido que aguantar todas las amenazas posibles o cómo sacrifican su vida personal», señala. «Nunca vamos a poder hacernos una idea de la magnitud de lo que viven y de las angustias que soportan, pero al final se crea una relación muy bonita donde dejas de ser un acompañante con un chaleco naranja para pasar a ser Sara», concluye esta zaragozana del barrio del Actur a punto de regresar nuevamente a la capital aragonesa.