María José Hernández: «Fue uno de los momentos más duros de mi vida»

–En las palabras que ha pronunciado en el acto de toma de posesión como presidenta de la Sala de lo Social del TSJA se ha referido a su compromiso con la apertura de caminos nuevos a las mujeres en la carrera judicial.

–Así es. Haré lo que pueda. Creo que a las mujeres les corresponde una presencia en el mundo judicial. De hecho, en estos momentos, constituyen el 53% del colectivo que integra la carrera judicial y hay magistradas cualificadísimas. Por supuesto, esto no quiere decir nada en detrimento de los compañeros varones, que son también excelente. Simplemente, entiendo que habrá que darle aplicación a la manifestación constitucional.

–Su elección estuvo rodeada de una polémica al apelar a su condición de mujer en la exposición de motivos que presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un vocal presentó un voto cuestionando su actitud.

–Me van a permitir que les ruegue, de una manera amistosa, que ustedes deberían ver la entrevista que tuve que pasar en el Consejo General del Poder Judicial para acceder a esta plaza, porque es totalmente objetiva. Ya se vio que esa posición de mujer no la invoqué, me limité a exponer lo que me parecía que correspondía a mis méritos. Fue otra persona la que sacó la polémica, y yo, en defensa, simplemente, puse de relieve lo que marca la Constitución y la Comunidad Europea, intenté salir del paso, pero sin ningún ánimo de polemizar ni de crear ninguna tensión. Mi propósito era ejercer un derecho, que era presentarme a esta plaza, por la cual tengo ilusión y respeto, como hacia todos los integrantes que la componen, que son unos compañeros y unos juristas excelentes, y la polémica fue ajena a mí. Ahora, una vez ha surgido, necesariamente, te obliga a una reacción. Pero siempre una reacción institucional. Porque yo lo he dicho con mucha claridad, mi posición va a ser siempre de respeto institucional. No quiere decir eso que yo sea una persona que no vaya a mostrar sanas discrepancias cuando haya una diferencia de criterio. Pero, desde luego, dentro de los cauces, con educación, como creo que debe ser dentro de la carrera judicial y dentro de la relación con los jueces con los justiciables.

–A raíz de la entrevista también se comentó que las preguntas que se le plantearon a usted por parte del tribunal que hacía las pruebas eran más exigentes que las que se formularon al otro candidato al puesto de presidente.

–Para mí fue uno de los momentos más duros de mi vida. Yo solo quiero defender mi posición. Está grabada, es objetiva. Creo que esa persona que creo que podría haber tenido otra conducta es la que debe responder. Por mi parte, solo puedo decir que siento respeto hacia el otro candidato. Porque, además, a nivel de relaciones personales, las hemos tenido y las tenemos buenas, somos compañeros desde la carrera y creo que las cosas no hay que llevarlas a un punto de tensión, sino argumentarlas racionalmente, como es nuestra obligación como jueces y como ciudadanos.