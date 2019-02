El fuerte viento obliga a cerrar los parques de Zaragoza

Parques cerrados y numerosas actuaciones de los bomberos es por el momento el saldo de una jornada marcada por el fuerte viento en la capital aragonesa. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene activado el plan de protección civil en fase de alerta para ante la predicción de vientos fuertes en la ribera del Ebro por rachas de hasta 90 kilómetros por hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha activado la alerta naranja desde las 10 de la mañana y hasta las 21 horas por viento del noroeste con rachas máximas de 90 kilómetros hora.

La plaza de los Sitios y los parques Bruil, Tío Jorgte, Delicias, Palomar, Macanaz, José Antonio Labordeta y Pignatelli han sido cerrados a causa del fuerte viento, según ha informado la Policía Local. Ante este aviso, desde el Ayuntamiento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente, y revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior de edificios tales como antenas, carteles publicitarios, macetas, cornisas, persianas, toldos, marquesinas o tendidos eléctricos.

Se aconseja alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse, tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado; no subir andamios sin las adecuadas medidas de protección ni circular debajo de anuncios publicitarios o andamios.

La presencia de escombros en aceras puede deberse al desprendimiento de techumbres o cornisas en mal estado por lo que se aconseja no circular por sus inmediaciones. También se deben asegurar los elementos colocados no permanentemente en el exterior como tiendas de campaña, entoldados o construcciones provisionales y no hacer fuego en campo abierto. Ante la predicción de vendavales hay que procurar evitar los desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.