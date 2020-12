La fusión de Unicaja y Liberbank no afectará en Aragón

El último año ha dejado tiritando el tejido financiero nacional. Muchas entidades han decidido fusionarse con otras para sobrevivir, otras operaciones fracasaron, como la anunciada entre el BBVA y el Banco Sabadell. La que sí ha fructificado, concretamente el martes, fue la absorción de la banca asturiana Liberbank, por parte de la entidad andaluza Unicaja, después que el proyecto fuera aprobado por los consejos de administración de ambas compañías. Esto supondrá crear el quinto banco de España, con más de 109.000 millones de activos.

Los efectos de este movimiento financiero no van a tener repercusión en Aragón, puesto que la comunidad cuenta con una veintena de empleados aproximadamente y con apenas tres o cuatro oficinas, según señalaron desde CCOO. «La expansión de la banca a corto o medio plazo no avanza, se concentra el negocio bancario en menos oficinas y centros de trabajo, y eso no será distinto», añaden desde el sindicato. Además, lo que sí tiene en vilo a las organizaciones laborales es el expediente de regulación de empleo (ere) presentado por el Banco Santander, que todavía no se ha resuelto.

Ibercaja, líder en oficinas

Las entidades bancarias locales, Ibercaja en primer lugar, y Caja Rural de Aragón en el segundo escalón son las que cuentan con más oficinas distribuidas por la comunidad. De haber fructificado la fusión entre el BBVA y el Sabadell, hubieran ocupado el tercer lugar en este ránking con un total de 482 trabajadores y 95 oficinas bancarias en tierras aragonesas, según datos de CCOO. Si bien, seguidas muy de cerca por la unión de Caixabank y Bankia (477 empleados y 85 sucursales) y por el Santander, con 508 trabajadores y 74 oficinas.

Asimismo, la entidad financiera aragonesa resiste al terremoto económico ocurrido en el sector financiero en los últimos años y que se ha agravado, todavía más si cabe, este año debido a la crisis del coronavirus. Sin ir más lejos, Ibercaja acordó hace apenas dos semanas un ere con sus trabajadores como consecuencia de la situación sanitaria, que se saldó con 750 despidos y el cierre de 199 oficinas en todo el territorio nacional.

Sea como fuera, la compañía aragonesa se mantiene en solitario en la gestión de su actividad, evitando caer en la tentación de la fusión de empresas como sí lo hizo Caixabank y Bankia, o como ha sucedido esta semana con Unicaja y Liberbank. No obstante, no lo tendrá nada fácil puesto que los tipos de interés se mantienen en negativo y no tienen visos de levantar el vuelo en los próximos años, lo que reduce la rentabilidad de los bancos. Y, asimismo, la pandemia anticipó un aumento de la morosidad en empresas y autónomos. También hay que destacar que el futuro de Ibercaja no está decidido, sino que tendrá su salida a bolsa el próximo 2022, un salto que permitirá la entrada en el capital de nuevos accionistas.