La futura Romareda avanza sin consenso por la "falta de rigor" de Azcón

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha constatado esta mañana que el alcalde, Jorge Azcón, no solo no tiene un proyecto de reforma para La Romareda, ni estimación de la inversión necesaria ni financiación atada para acometerla. Tampoco cuenta con el consenso político, a pesar de que todos los partidos quieren remodelarla, como así lo han manifestado, porque los pasos dados hasta ahora adolecen de una "falta de rigor" alarmante para querer concitar esa unanimidad. Reforma, sí pero así, no. Y eso que el Gobierno PP-Cs solo planteaba el debate como para pedir permiso para impulsar el expediente, pese a que tiene competencias para hacerlo. Solo Vox le ha dado su apoyo esta mañana, pero "a nada más que a eso" y al convenio con el Real Zaragoza para la cesión a 75 años del uso del estadio municipal. Sobre la reforma, su voto lo condiciona a cambios que, en su opinión, se deben producir, como que abone un canon por utilizarlo "haya o no reforma" o que se incluya un compromiso expreso para el mantenimiento durante esos años de cesión.

Prácticamente, lo único que ha diferido la formación de extrema derecha del resto de partidos en la oposición ha sido su voto. Todo lo demás iba en consonancia con el sentir general de los grupos municipales que no son PP y Cs. Especialmente beligerante fue el PSOE, que ha confirmado su abstención en este punto del orden del día, pero le ha recriminado que "no han aportado nada", ni una memoria económica valorada de las condiciones que recoge el convenio con el club, ni los "informes preceptivos de los servicios" antes de firmarlo, ni detallan qué pasará con el mantenimiento posterior a la reforma. "Son matices muy importantes", ha resaltado la concejala María Ángeles Ortiz. La edila ha reprochado el intento de comparar este documento con el que el Gobierno de Juan Alberto Belloch impulsó en el 2015, mucho más documentado y en el que "el Real Zaragoza declaraba estar en disposición de adelantar el coste". "Ahora se plantea otra cosa", ha subrayado.

Para Zec y Podemos-Equo, los movimientos dados por el Gobierno PP-Cs van más allá. Dejan entrever que hay otra intención que las meras "prisas" y "falta de transparencia y diálogo". Para Pedro Santisteve, portavoz de ZeC, solo obedece a una "devolución de favores al club por la foto en campaña electoral" y el debate de esta mañana solo era un intento por "validarlo con un convenio en el que no hemos tenido participación". Además le ha recordado a Azcón que la entidad lleva "20 años sin poner un euro para la conservación". "Esa es la diligencia que ha tenido con un estadio municipal que le fue cedido para que no les costara nada", ha añadido. Y ha insistido en que son demasiados años de cesión. "Nuestros bisnietos, si han sobrevivido al cambio climático, se encontrarán con un estadio hecho una ruina después de 75 años", ha concluido.

Fernando Rivarés, de Podemos-Equo, ha sostenido que este "cutre convenio" solo obedece a un "trato de favor a sus amiguitos". Ha reclamado debatir esta reforma "con proyectos y datos, no con prisas y favoritismos a familias de la élite local". Y ha cuestionado la validez del compromiso del Real Zaragoza a financiar una reforma "que no sabe cuánto va a costar ni cuánto le va a tocar poner".

"Todos quieren reformar La Romareda pero quién lo diría", ha respondido el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, de Cs. Este ha defendido que ese convenio era solo un "mero acuerdo de intenciones", que la entidad abonará "íntegramente" el coste de las obras y que habrá un convenio para la cesión "aunque el estadio no se reformara". No ha aportado ningún dato nuevo sobre posibles costes, la inversión que se pretende o qué modelo de aprovechamientos se van a buscar en esta operación. Solo ha reiterado que el debate público que le solicitan ya se ha respondido en la calle, hay un "anhelo ciudadano" que atender y ha llamado a "intentar eliminar todas las referencias a los palos en la rueda de otras corporaciones". "Quiero dotar de contenido a este convenio con la ayuda de todos", ha concluido, comprometiéndose a crear la comisión especial que le ha reclamado el PSOE y, gracias al voto de Vox, con la autorización de una mayoría suficiente para iniciar el expediente.