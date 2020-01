Las gacelas de Aragón

No alcanzan los cien por hora como las gacelas, pero dentro del tejido empresarial tradicional son auténticas bestias de la velocidad, sociedades capaces de obtener un crecimiento sostenido superior a un 20% durante tres años o más. No importa el sector, se pueden encontrar en tecnología, construcción, carpintería, restauración... Y no tienen por qué ser nuevas, pero sí ágiles, capaces de captar el tipo de cliente y mercado que requiere el momento. No andan casi nunca, corren o vuelan. Y las ha identificado Iberinform en un listado cruzando datos del Registro Mercantil. Por ahí han salido más de tres decenas en Aragón, 26 de ellas en Zaragoza, 4 en Huesca y 1 en Teruel.

Luz López, coordinadora del Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, pone el contexto de esta franja empresarial. «La OCDE las definió como aquellas que crecen por encima del 20% durante tres o cuatro años consecutivos. La característica diferencial es que tienen la innovación muy implícita en la organización. Alguien que crece a un ritmo constante y rápido lo puede hacer gracias a que tienen una cultura innovadora y son estructuras flexibles y ágiles. Esto tiene que ver con el tamaño, y no porque sean tan pequeñas como una start up. Tampoco tienen por qué ser de reciente creación. Pueden llevar un tiempo en el mercado, lo importante es que han descubierto una oportunidad y la han sabido aprovechar. Hay que saber adaptar un producto o servicio a las nuevas realidades».

La experta en innovación y emprendimiento explica que pueden ser de cualquier sector. En Europa, por ejemplo, destacan en tecnología, pero en España están más vinculadas al ámbito del comercio y los servicios, explica Luz. «Son unos valientes porque es complicado organizar ese crecimiento y hay que tratar de evitar morir de éxito», dice. Y argumenta: «El crecimiento siempre tiene un coste. Alguien que crece a ritmos elevados asume un riesgo mayor y debe ser capaz de organizar ese crecimiento».

Por ese lado, el del descontrol, les surgen los principales problemas. Muchas de ellas van en cuanto a organización muy por detrás de su crecimiento. «Nosotros podríamos haber crecido más rápido aún, pero hemos querido mantener la calidad y la organización», describe Alberto López Bueno, de Wanatop, porque si no, «puedes morir de éxito o acabar dando un producto de baja calidad».

Esta es una de las pymes aragonesas que ha entrado entre las elegidas, donde aparece Cefes en el puesto 10, Mobel And Home Logistic Services en el 13, Jiloca Restauración en el 19... Aragón está en la mitad de la tabla en cuanto a comunidades, pero Zaragoza capital se cuela en el podio de las ciudades donde se ubican las gacelas, solo por detrás de Madrid y Barcelona.