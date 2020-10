La gestión del cuatripartito y el covid-19, a debate en las Cortes

El coronavirus marcará un discurso «diferente y extraño». No puede ser de otro modo. Sin público en las tribunas, con el aforo restringido al 50% y con un celo extremo en las medidas de prevención, la crisis sanitaria protagonizará las dos sesiones extraordinarias que comienzan a las once de esta mañana. El presidente del Gobierno de Aragón tiene previsto subir a la tribuna del palacio de la Aljafería para llamar a la unidad frente a la expansión de una pandemia que se cuela por todos los resquicios de la actualidad política, social, económica o cultural. La cita es para celebrar el debate sobre el estado de la comunidad, pero a nadie se le escapa que la situación no se puede analizar bajo los parámetros dialécticos habituales. «La intervención no puede aislarse de la situación actual y su contexto», aseguró ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mayte Pérez.

Según la comunicación previa enviada a los diputados para preparar el debate, el presidente Javier Lambán espera defender el autogobierno como la herramienta más útil para afrontar la lucha contra la pandemia y tratará de unir alrededor de la estrategia de recuperación económica y social a todas las fuerzas sociales en una llamada a la unidad sin precedentes.

El Estatuto de autonomía se convierte en un referente alrededor del cual construir nuevos consensos. No solo entre partidos, sino entre agentes sociales, patronales empresariales. Lambán también insistirá en la necesidad de buscar «acuerdos nacionales» para superar el turbio ambiente en la que se ha instalado la clase política estatal. Una reflexión que llega solo unas horas después de que se conocieran unos presupuestos generales que vuelven a beneficiar a los territorios de siempre.

Anuncios

Se hablará mucho de covid y de autogobierno, pero como siempre sucede en este tipo de encuentros, ante la atenta mirada de la oposición del PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Vox no se descarta que se anuncien algunos proyectos de nuevas inversiones relacionados con el desarrollo de la comunidad. Nada gordo, es verdad, pero en un contexto de recesión como el actual cualquier propuesta novedosa puede ser un salvavidas al que poder amarrar el poco optimismo que le queda a la sociedad.

A pesar de las cifras de positivos, escalofriantes en sus más de mil contagios diarios, el Ejecutivo considera que tiene herramientas e instrumentos para frenar esta nueva al alza y contener una situación de desborde sobre la que alertan desde la derecha. El principal de ellos es la llamada Estrategia para la reconstrucción económica y social que se ha pactado entre todos los partidos políticos de la comunidad con la excepción de Vox (aunque siempre han defendido que no ven mal gran parte de las medias que se proponen). En el documento figura un uso alternativo de los presupuestos públicos destinado a evitar la ruina de buena parte de los sectores de la comunicación. Y al mismo tiempo se trata de garantizar que la peor parte de las consecuencias económicas que se arrastrarán durante años no afecten a las personas más vulnerables.

Herramientas

La segunda herramienta con la que se ha dotado el Gobierno de Aragón a la hora de afrontar la crisis sanitaria es un decreto ley que le autoriza a regular situaciones de excepción como el confinamiento perimetral de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como de la comunidad en su conjunto. Ahora se debería debatir en las propias Cortes de Aragón y convertirlo en ley autonómica para evitar posibles reveses judiciales. Como ya está en vigor, desde la oposición creen que no corre demasiada prisa. Lo urgente es el día a día de los contagios de la pandemia.

Pese a todo, en el debate sobre el estado de la comunidad también debería haber hueco para la gestión del día a día. Este encuentro de política general será el primero de una legislatura cuatripartita que nació con una voluntad transversal e integradora que ha acabado sumida en la desorientación del coronavirus.

Diferencias entre los socios

No es probable que en la sesión de este jueves, cuando tomarán la palabra los portavoces de los diferentes partidos del hemiciclo se ponga el acento en las diferencias entre los socios. Pero algunas existen y los roces se han multiplicado en las últimas semanas. Los miembros de Podemos y CHA están especialmente incómodos teniendo que firmar algunas órdenes relacionadas con proyectos con los que están en contra. Y desde el PAR han visto como una parte de sus afiliados se han puesto en pie de guerra por su falta de liderazgo dentro del pacto.

Unas grietas que previsiblemente serán usadas por la oposición, a pesar del consenso generalizado que existe en la necesidad de luchar contra el coronavirus. En este sentido es probable que el PP pase al ataque y señale que una buena parte de las carteras están ocupadas más que para garantizar una buena gestión, para cumplir con cuotas partidistas.