Gimeno: "Aragón está a punto de conseguir la estabilidad presupuestaria"

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy en el Pleno de las Cortes que Aragón está "a punto" de conseguir la estabilidad presupuestaria, y que por tanto la Comunidad estará "en condiciones" de cumplir el objetivo de déficit fijado para 2018, que asciende al 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

En la sesión plenaria del Parlamento, el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha preguntado al consejero por la situación en la que se encuentra la Comunidad desde el punto de vista económico-financiero.

Frente a la situación "desastrosa" que ha dicho Gimeno que encontró cuando llegó al Gobierno en julio de 2015, la Comunidad está a punto de conseguir la estabilidad. En septiembre de este año, Aragón registró por primera vez desde que existe el sistema europeo de cuentas, en 2010, un superávit del 0,05 % (18 millones de euros).

Eso es debido, ha explicado, al previsible incremento de los ingresos que se producirá en el cuarto trimestre de este año, que superará el cien por cien de lo presupuestado, y al "ejercicio de contención del gasto".

Gimeno, no obstante, ha reconocido que "no todo es maravilloso", aunque la situación avanza "de forma favorable, no con pocos esfuerzos", y Aragón, según todos los indicadores, está en una posición ventajosa con respecto al resto de Comunidades.

También respecto al endeudamiento la situación va a mejorar, según Gimeno, quien ha precisado que disminuye su crecimiento de forma importante y que en términos de PIB va a ser "igual que el año pasado".

Suárez ha preguntado específicamente al consejero por el presupuesto de 2019, y ha insistido que es el Gobierno de Aragón quien debe de buscar el acuerdo, "con Podemos o con quien sea", porque es su responsabilidad.

En caso contrario, ha recalcado el diputado popular, la falta de presupuestos "se imputará por parte de los aragoneses a la irresponsabilidad del Gobierno y al fracaso a las políticas de izquierdas".

El consejero le ha replicado que el Ejecutivo quiere que haya presupuestos, a pesar de que cada vez hay "más problemas técnicos con los plazos", dado que las Cortes se disolverán en marzo, pero ha insistido en que sin un acuerdo previo y sin tener garantizada la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, no presentará un proyecto en el Parlamento.

"Nos preocupan los aragoneses, pero no estamos dispuestos a hacer el ridículo o el tonto", ha enfatizado Gimeno.

La prórroga, en cualquier caso, "no perjudicará" a los aragoneses, porque se adoptarán las medidas necesarias para que la gestión no quede lastrada.