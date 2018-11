Gimeno vaticina que ejecutarán el 97% del presupuesto previsto

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, vaticinó ayer en las Cortes de Aragón que el ejercicio presupuestario se cerrará con una ejecución «del 97%» sobre el gasto previsto. «Me atrevo a decir también que de ingresos estaremos en el 100% o más. Pero con más precisión no lo puedo decir, soy un mago pero no tanto», ironizó Gimeno.

El consejero respondió así a la pregunta del diputado de Ciudadanos Javier Martínez, que le había preguntado por el grado de ejecución presupuestaria y sus planes al respecto. Pero su comparecencia llegó marcada por la publicación del informe de la Intervención de la comunidad autónoma sobre las cuentas del tercer trimestre, que los grupos recibieron precisamente 10 minutos antes de comenzar la sesión plenaria de ayer, sobre las 9.20 horas.

Este informe, informó Martínez, efectúa previsiones que conllevarían «decisiones muy drásticas» sobre los recortes necesarios para alcanzar el equilibrio presupuestario, o al menos el objetivo de déficit del 0,4% del PIB. Por ejemplo, el hecho de que prevea «195 millones de desfase presupuestario».

AJUSTES / Para Gimeno, sin embargo, no hay tanto motivo de alarma. En primer lugar porque él tiene «datos más actualizados» que los de la intervención, que le permiten augurar que no habrá tanto desfase como se teme. De hecho, mantuvo que este año ve «más posible que otras veces» cumplir el objetivo de déficit. Entre otras cosas porque, «por primera vez en tres años», los fondos europeos que recibirá el Gobierno de Aragón lo serán de forma efectiva, «no un apunte contable» como otros años.

El informe de la intervención a refleja esta cuestión, pero lo limita a 61 millones de euros y advierte de que habrá que justificar adecuadamente la ejecución de los trabajos sujetos a las subvenciones para percibirlas.

Además de esta inyección europea, Gimeno habló de «otros artilugios financieros» y herramientas para cuadrar el desequilibrio presupuestario. El diputado popular Antonio Suárez, en su intervención, aludió al «colchón, mejor que uno de Pikolín», que tiene Hacienda con la previsión de los ingresos por tributos propios, en muchos de los cuales ya había ingresado en septiembre más de lo que había previsto para todo el año. El popular lo enmarcó en la «política fiscal desaprensiva» del Gobierno actual.

Por lo demás, Gimeno insistió a Podemos –a Héctor Vicente, que fue quien intervino– en la necesidad de negociar presupuestos. Pues aunque admitió que ya tiene «contemplada» la posibilidad de la prórroga presupuestaria, y soluciones para parte de sus problemas con las tramitaciones anticipadas de gasto, hay otros capítulos que no tienen solución si no se firman nuevas cuentas, como las subvenciones. «Y eso, electoralmente, no interesa», aclaró a quienes le acusan de forzar la prórroga presupuestaria por interés ante los próximos comicios.

PRESIÓN FISCAL / En sintonía con esa política fiscal «desaprensiva» de la que hablaba Suárez, el PP presentó una proposición no de ley para rebajar la presión fiscal en cuanto al tramo autonómico de la Renta (IRPF), y también el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), independientemente de la reforma que luego se acometa sobre el mismo. Pero la moción no salió adelante, al recibir únicamente el apoyo de Ciudadanos y el PAR. La izquierda no está por la labor de reducir ingresos, lo que para el PP se justifica porque «no echan mano a un gasto desbocado».

Otro foco de fricción durante el pleno de ayer tuvo que ver con el Plan de Retorno Joven del Gobierno de Aragón, apenas un mes después de aprobarse en Consejo de Gobierno y una semana después de ser detallado en comisión parlamentaria. Los grupos de la oposición coincidieron en reprochar al Gobierno de Aragón la endeblez de un plan «de 14 páginas», elaborado tras tres años de trabajo.